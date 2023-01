Německá ekonomika ve 4. čtvrtletí mírně klesla, za celý rok vzrostla o 1,8 procenta

Hrubý domácí produkt (HDP) Německa ve čtvrtém čtvrtletí proti předchozímu kvartálu nečekaně klesl o 0,2 procenta. Uvádí to v dnes zveřejněném rychlém odhadu spolkový statistický úřad. Odborníci původně očekávali, že německá ekonomika bude stagnovat. V předchozím čtvrtletí německá ekonomika mezičtvrtletně mírně vzrostla, tempo růstu statistický úřad revidoval směrem vzhůru na 0,5 procenta. Za celý rok 2022 německá ekonomika vzrostla o 1,8 procenta - úřad údaj upravil z původně uváděných 1,9 procenta.



Německé HDP se snížilo poprvé od prvního čtvrtletí roku 2021, a to především kvůli poklesu spotřebitelských výdajů. Meziročně ekonomika ve čtvrtém kvartálu posílila o 0,5 procenta. Mezičtvrtletní pokles ve čtvrtém čtvrtletí znamená, že recese, jež se zpravidla definuje jako dva po sobě jdoucí kvartály poklesu, nabývá v největší evropské ekonomice na pravděpodobnosti. Nemálo odborníků předpovídá, že německé hospodářství poklesne i v letošním prvním čtvrtletí. Ministerstvo hospodářství očekává, že od jara se ekonomická situace země začne zlepšovat.



Německá vláda minulý týden revidovala svou ekonomickou prognózu pro letošní rok. Předpokládá růst HDP o 0,2 procenta, zatímco na podzim odhadovala pokles hospodářství o 0,4 procenta.



Meziroční tempo růstu spotřebitelských cen v Německu v prosinci výrazně zpomalilo, míra inflace se dostala na 8,6 procenta z listopadových deseti procent. Říjnové maximum činilo 10,4 procenta. Růst spotřebitelských cen ale zůstává hlavním problémem, napsala agentura AP.



Obavy v loňském roce vyvolávala také potenciální energetická krize v důsledku ruské invaze na Ukrajinu a ukončení dodávek ruského plynu do Německa. Německý regulátor sítí však na začátku tohoto měsíce uvedl, že nedostatek plynu je pro tuto zimu "čím dál méně pravděpodobný".