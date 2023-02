Víkendář: Umělá inteligence a tři fáze smutku pro akcionáře Googlu

Google má v oblasti umělé inteligence (AI) oproti nevýhodu. AI totiž bude lidem nabízet konečné odpovědi na jejich otázky. Tradiční vyhledávání je ale jen bránou k tomu, kde tyto otázky najít. Současný podnikatelský model Googlu tak neodpovídá tomu, jak AI změní celé prostředí. Pro CNBC to uvedl Brett Winton z ARK Invest.



Ark Invest je známou investiční firmou, která se zaměřuje na nové technologie. Winton byl uvedeného názoru ještě předtím, než Google minulý týden představil chobota, který podle expertů zaostává za tím, co umí AI konkurence. Podle experta se přitom Google může chlubit tím, že jeho AI má porovnatelné parametry, problém ale spočívá právě v tom, jaký je současný podnikatelský model firmy.



„Celá jejichstruktura je postavená na tom, že lidé jdou na jedny internetové stránky, které je navedou na jiné internetové stránky, kde najdou požadovanou informaci,“ popsal expert současný systém vyhledávání na Googlu. Jenže systém se podle něj úplně změní. Lidé budou například pracovat v Excelu, a pokud budou požadovat nějakou informaci, AI od jim ji dá přímo v tomto programu. Bez toho, aby museli něco vyhledávat na Googlu.



Akcionáři Googlu budou podle Wintona procházet třemi pomyslnými fázemi smutku. V první se domnívají, že AI nebude mít na podnikání firmy velký dopad. Ve druhé fázise budou dokonce radovat, že tyto technologie ulehčí hledání. Ve třetí se ale začne ukazovat, že AI omezí počet uživatelů vyhledávačů s tím, že nakonec nebudou vyhledávače používané vůbec.

Podle experta není jisté, že konečným vítězem tu bude . Jasné ale podle něj je to, že investice do AI jsou obecně cestou správným směrem. Dobrou analogií pak prý může být počáteční fáze rozvoje internetu. V té době se vůbec nerýsovaly firmy jako , které se zaměřují na konečného spotřebitele a uživatele internetu. Nejvíce z rozvoje internetu těžily společnosti, které poskytovaly infrastrukturu a zázemí. Tedy například . V současné době by tak největší příležitosti měly mít firmy, které jiným společnostem umožňují budovat kapacity v oblasti umělé inteligence.



Google je podle analytika v současném prostředí „velmi zranitelný“. Větší využívání umělé inteligence pro shromažďování informací by se pak mohlo výrazně dotknout i jeho ziskových marží. Z velmi ziskové společnosti by se tak Google mohl stát firmou „marginálně ziskovou“. A to i bez efektu na jeho tržby popsané výše. má výhodu ve svém zaměření na korporátní klienty. Právě u nich totiž bude podle Wilsona umělá inteligence na počátku využívána nejvíce.



Microsoft by mohl AI využívat ke zlepšování funkce Office. Wilson k tomu uvedl, že on sám neustále používá Excel a velmi se těší na to, až tento program poběží na základě AI. Za takový Excel by byl podle svých slov ochoten zaplatit víc než za ten současný, protože bude lepší. A to i díky datům, která díky své umělé inteligenci nashromáždí.



Zdroj: CNBC