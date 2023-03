Commerzbank: Potlesk pro ECB, sazby nahoru půjdou navzdory očekávání trhu

Ekonomové chválí ECB za to, že zvedla sazby i přes rostoucí tlaky v americkém a evropském bankovním sektoru. Podle nich může ECB případně zvýšit nabídku likvidity tak, aby snížila riziko v bankovním sektoru. Zároveň by ale měla dál zvyšovat sazby, protože inflační tlaky si to vyžadují.



Podle je zvedání sazeb nutné mimo jiné z důvodu akcelerace růstu mezd. Ten banka považuje za jeden z hlavních inflačních faktorů a jeden z důvodů, proč ECB pozměnila své predikce dalšího vývoje inflace. Ty jsou spolu s predikcemi ekonomického růstu v eurozóně shrnuty v následující tabulce. Čísla v závorkách ukazují očekávání z prosince:







ECB tedy u jádrové inflace zvedla predikce pro letošní rok z 4,2 % na 4,6 % a ještě v roce 2025 čeká, že se jádrová inflace bude pohybovat nad cílem ve výši 2 %. Celková inflace by přitom měla být na podobné úrovni. A ekonomický růst by se měl zvednout z letošního 1 % na 1,6 %.



Commerzbank se domnívá, že se trhy mýlí v odhadu dalšího vývoje sazeb v eurozóně. Podle nich by totiž již ERCB dál zvedat sazby neměla. ale snížila svůj odhad terminálních sazeb. Tedy jejich vrcholu, který již nevidí na 4 %, ale na 3,5 %, kterých by mělo být dosaženo v létě letošního roku.



V následujícím grafu ukazuje vývoj mezd v eurozóně spolu s indikátorem jejich dalšího vývoje. Ten je založen na výsledcích mzdových jednání pro letošní a příští rok. Podle něj by se růst mezd měl pohybovat směrem k 5 %:







K tenzím v bankovním sektoru ekonomové banky uvádějí, že podle nich budou postupně polevovat. A to umožní ECB opět se plně zaměřit na téma inflace. Inflační tlaky přitom podle nich od posledního měsíce výrazně vzrostly, a to je jeden z důvodů, proč banka nesouhlasí se zmíněným koncem zvedání sazeb implikovaným trhy. Nejistota ale mimo jiné pramení z toho, jaký může mít vývoj v bankovním sektoru dopad na úvěrovou nabídku, a tudíž dostupnost financí pro firemní sektor.



Zdroj: Commerzbank