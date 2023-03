Vklady a úvěry padlé Silicon Valley Bank přebírá First Citizens

Americká banka First Citizens přebírá od Federální společnosti pro pojištění vkladů (FDIC) veškeré vklady a úvěry zkrachovalé banky Silicon Valley Bank (SVB). Divize First–Citizens Bank & Trust dostane na aktiva v hodnotě 72 miliard dolarů (1,6 bilionu Kč) slevu 16,5 miliardy dolarů, uvedla FDIC v tiskové zprávě.



"FDIC odhaduje, že úpadek banky Silicon Valley Bank přijde jeho Fond pojištění vkladů (DIF) přibližně na 20 miliard dolarů. Přesné náklady budou stanoveny, až FDIC ukončí nucenou správu," uvedla FDIC. Ta v rámci transakce získala práva na akcie holdingové společnosti First Citizens BancShares v hodnotě až 500 milionů dolarů.



Sedmnáct bývalých poboček SVB se dnes otevírá jako banky First Citizens. Přibližně 90 miliard dolarů v cenných papírech a dalších aktivech SVB zůstane v nucené správě k rozprodeji.



Banka First Citizens má aktiva přibližně 109 miliard dolarů a celkové vklady 89,4 miliardy dolarů. SVB zkrachovala, když nebyla schopna čelit rychlému a masivnímu vybírání vkladů. Klienti banky si za několik hodin vybrali desítky miliard dolarů.