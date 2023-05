ECB: Nic nekončí, jedeme dál

Evropská centrální banka dnes zvýšila svou depozitní sazbu o čtvrt procentního bodu na 3,25 %. Třebaže část trhu sázela na razantnější krok, centrální banka nakonec (v souladu s tržním koncensem) přistoupila ke zvolnění tempa zpřísňování měnové politiky. Nejagresivnější cyklus zvyšování úrokových sazeb v historii eurozóny (kumulativně +375 bps) se tak dostává do své finální fáze.



Zpomalení tempa růstu sazeb zdůvodnila ECB předchozím prudkým růstem sazeb a jejich silným průsakem do měnových podmínek a podmínek financování. Zároveň však zdůraznila, že celková síla transmise měnové politiky do reálné ekonomiky zůstává nejasná, což lze číst jako signál, že ECB ještě nemá zcela hotovo. To ostatně na tiskové konferenci explicitně řekla i šéfka ECB Christine Lagarde, podle které je inflační výhled stále nepříznivý a ECB si rozhodně nevybírá pauzu ve zvyšování sazeb.



Celková inflace v eurozóně sice postupně klesá, avšak dominantně díky efektu srovnávací základy, resp. levnějším energiím. To samé ale již neplatí v případě jádrových cenových tlaků, které vykazují vysokou míru persistence. Jádrová inflace již několik měsíců stagnuje na vysokých úrovních a v dubnu dosáhla meziročně 5,6 %. Hlavní obavou ECB je v tento moment právě setrvačnost jádrové inflace a obecně řečeno změna charakteru cenových tlaků – z původně vnějšího nabídkového šoku do podoby domácích poptávkových tlaků. A to je pro ECB nepříjemná zpráva i vzhledem k celkově odolné ekonomické aktivitě v eurozóně, zvláště pak v sektoru služeb, jak naznačují například dubnové výsledky indexu PMI ve službách (56,2).



Směrem k dalším krokům zůstává přístup ECB neměnný – žádný konkrétní forward guidance, ale přísná závislost na nových makro číslech. Doprovodný komentář Christine Lagarde v duchu „žádná pauza se nekoná“ však dává tušit, že centrální banka bude pokračovat ve zvyšování sazeb. To je ostatně v souladu i s naším výhledem, který předpokládá, že ECB zvýší své sazby na příštích dvou zasedáních (+25bps) až na konečnou úroveň 3,75 % v červenci 2023.



Vedle změny úrokových sazeb dnes ECB oznámila, že zvyšuje tempo kvantitativního utahování (QT), pravděpodobně jako ústupek jestřábům, kteří chtěli zvyšovat sazby o +50 bps. Zatímco do konce června bude centrální banka nadále redukovat své dluhopisové portfolio APP tempem 15 mld. eur, od druhé poloviny roku se rychlost zhruba zdvojnásobí díky tomu, že ECB zcela zastaví reinvestice v rámci svého největšího dluhopisového portfolia.