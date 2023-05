Perly týdne: Ještě dlouho do poklesu sazeb a podle GS a MS omezený prostor pro posilování akcií

, či prostor pro posilování amerických akcií v letošním roce moc nevidí, opačného pohledu se ale stále drží Tom Lee. A Frederic Mishkin tvrdí, že americká centrální banka by ještě dlouho neměla ani uvažovat o snižování sazeb.



Akcie na konci letošního roku: v následující tabulce shrnuje svůj pohled na další vývoj na americkém akciovém trhu. Cíl pro hodnoty indexu S&P 500 na konci letošního roku je dán odhadovanými zisky pro rok 2024 a valuačními násobky. V základním scénáři banka očekává, že index uzavře na konci roku na 3900 bodech. S tím, že zisky pro rok následující odhaduje na 241 dolarů na akcii a poměr cen a zisků PE na 16,1:





Zdroj: Twitter



V býčím scénáři banka zvedá zisky na 251 dolarů a PE na 16,7, hodnota indexu se tak pohybuje na 4200 bodech. Naopak v medvědím scénáři se zisky pohybují na 230 dolarech a PE na 15,3. Index by tedy v tomto scénáři uzavíral rok na 3500 bodech, výrazně níže, než se jeho hodnota pohybuje nyní. Predikce můžeme srovnat s předpovědí , kterou shrnuje následující graf:





Zdroj: Twitter



Goldman Sachs čeká pro letošní rok zisky ve výši 224 dolarů a pro rok příští 237 dolarů. Tedy o 4 dolary méně, než predikuje ve středním scénáři . Přesto hovoří o hodnotě indexu na 4000 bodech a příčinou jsou vyšší valuační násobky. Tato banka konkrétně počítá s PE na 16,8.



Lee stále býkem: Zatímco predikce i nehovoří o rally na akciovém trhu, Tom Lee ze společnosti Fundstrat zůstává stále býkem. Na CNBC shrnul svůj pohled následovně: Inflace rychle klesá, což umožní centrální bance skončit se zvedáním sazeb. A tento vývoj nahrává hladkému přistání americké ekonomiky a celkově dobrému prostředí pro akciový trh. K tomu investor míní, že „stranou sedí hodně hotovosti“, která může být použita na nákupy akcií. Lee dokonce tvrdí, že současné valuační násobky mohou v popsaném scénáři ještě růst. PE indexu S&P 500 počítané z konsenzuálního odhadu zisků pro příští rok se přitom pohybuje nad 18.



Lee hovořil i o scénáři, v němž by politický a společenský tlak donutily americkou centrální banku k tolerování inflace kolem 3 %. Fed by tedy svou politiku neutahoval dál ve snaze dosáhnout inflačního cíle na 2 %. Lee to nepovažuje za nejpravděpodobnější scénář, je to podle něj ale jedno z vysvětlení, proč se tak liší predikce vývoje sazeb ze strany Fedu na straně jedné a ze strany trhů na straně druhé. Pokud by se přitom tento scénář naplnil, podle investora by šlo o pozitivní vývoj pro akcie.



Lee se nedomnívá, že sazby půjdou letos dolů. Podle něj dluhopisové trhy ve svém očekávání dalšího vývoje sazeb přiřazují určitou pravděpodobnost tomu, že se zhorší tenze v sektoru regionálních bank a ty pak povedou k většímu tlaku na pokles sazeb. On sám ale s tímto scénářem nepočítá.



Mishkin obrat v sazbách nevidí: Známý ekonom Frederic Mishkin, který působil ve vedení Fedu, hovořil na CNBC o dalším vývoji monetární politiky. Poslední čísla týkající se inflace podle něj nemusí podporovat tezi, podle které by sazby měly už stagnovat a pak začít klesat. Ekonom poukázala na stále vysokou jádrovou inflaci a silný trh práce. Obojí podle něj znamená, že „Fed nemůže vyhlásit vítězství“. Inflace je „stále reálným problémem“, centrální banka ještě „dlouho neměla vůbec uvažovat o poklesu sazeb“.



Mishkin k uvedenému dodal, že existuje jedna divoká karta a tou je bankovní sektor. Fed má ale podle něj o tomto sektoru mnohem více informací, než veřejnost. A říká, že situace se uklidňuje. K tomu ekonom zopakoval, že velmi vážnou chybou by bylo uspěchané snižování sazeb. „Nikdo nemá rád vysoké sazby, ani Fed. Pokud by je ale nezvedal, bude je muset o to více zvedat v budoucnu, aby snížil inflační tlaky“, míní expert.