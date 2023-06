Fidelity International: Znovu otevřeno, ale co teď?

Nejnovější měsíční průzkum analytiků společnosti Fidelity International ukazuje pokračující zhoršení manažerského sentimentu, vedené výrazným poklesem u čínských a evropských společností. Zdá se, že čínské znovuotevření trhu uvadá, a i nad evropským makroekonomickým výhledem se stahují mračna.



Výsledkům posledního měsíčního průzkumu analytiků společnosti Fidelity International dominovala řada negativních překvapení jak v Číně, tak i v Evropě, protože celkový globální sentiment se ve srovnání s předchozím měsícem změnil na výrazně negativní.

Náhlý návrat čínské společnosti a podniků k něčemu, co se podobalo normálu, pomohl loni v prosinci vyrovnat medvědí náladu na ostatních trzích z počátku letošního roku a zvýšil hlavní index globálního sentimentu našeho průzkumu, který měří, jak manažeři vidí nadcházející období. Jak však ukazuje graf z minulého týdne, počáteční nadšení v Číně opadlo, přičemž i v Evropě a dalších regionech nálada dále klesala, což globální čísla posunulo hlouběji do záporných hodnot.

Sama o sobě jsou čínská data stále pozitivní, ale zlepšení sentimentu se zpomaluje, protože začíná převládat opatrnější tón. „Většina společností je stále optimistická (nebo doufá) v oživení," říká jeden z analytiků zaměřených na Čínu, „ale slyšíme více slov jako 'mírné' a 'postupné' a je více manažerů, který svůj výhled podmiňují tím, jak bude vypadat pokračování oživení." Entusiasmus je víc rozmělněný: „Celkově lze říci, že ačkoli se i nadále objevují známky makroekonomického oživení, je pozvolnější (a méně jednotné), než se doufalo."

Jeden analytik, který sleduje čínské IT společnosti, rovněž upozorňuje na obtížnější makroprostředí. Říká, že "oživení se netýká jen Číny po lockdownech, ale také makroekonomické situace", a dodává: "V některých odvětvích je tlak na ceny a konkurence se zostřuje."

Globálně, s výjimkou Japonska a regionu EMEA/Latinská Amerika, se sentiment tento měsíc postupně zhoršil. To se shoduje s rostoucími obavami ohledně růstu a pravděpodobnosti recese na Západě, která v uplynulém měsíci zavalila trhy. To nastalo poté, co se v poslední době soustředily na obavy ohledně bankovnictví v USA a Evropě.

Pokud na to nahlížíme sektorově drží se pouze defenzivní sektory, jako je zdravotnictví a utility. Výhled energetických společností se zhoršil v důsledku relativně nízké ceny ropy v letošním roce, což odráží obavy z globální recese (například poptávka po naftě v USA vykazuje známky mírného zmírnění, což odráží slabší čísla indexu nákupních manažerů ve zpracovatelském průmyslu), stejně jako pokles cen plynu v důsledku relativně teplé zimy a snížení rafinérských marží. Materiály se také po bezprostředním růstu po čínském novém roce uklidnily. U finančních společností je situace různorodější: krize regionálních bank se výrazně podepsala na náladě managementu amerických bank, nicméně finanční společnosti v jiných regionech se ukazují jako odolnější.







Pozitivní zprávou, jak naznačuje průzkum, je, že nákladová inflace výrazně zpomaluje a náklady nesouvisející s pracovní silou by se pravděpodobně mohly stát deflačními již v červnu nebo červenci. Nižší cena ropy působí napříč podniky, zatímco základní efekt nadsazených cen stanovených v ročních kontraktech v loňském roce výrazně snižuje náklady na ostatní komodity. Dokonce i inflace práce se poněkud snížila a klesla na nejnižší úroveň za poslední dva roky.

To vše je samozřejmě v souladu s narativem o blížící se recesi a zmírňující se inflaci, což obojí, jak my i většina účastníků trhu říkáme již několik měsíců, by mělo vést k případnému obratu Fedu. Zdá se však nepravděpodobné, že by to samo o sobě trhy zachránilo.

Zdroj: Fidelity International