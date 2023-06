Německá ekonomika se letos propadne výrazně více, a to o 0,4 procenta

Německá ekonomika se letos propadne o 0,4 procenta, v nadcházejícím roce ale vykáže růst o 1,5 procenta. V dnes zveřejněném výhledu to oznámil hospodářský institut Ifo, který ještě na jaře očekával pro letošní rok pokles hrubého domácího produktu (HDP) o 0,1 procenta. Za důvody výrazně horších očekávání označil hlavní prognostik Ifo Timo Wollmershäuser mimo jiné pokles soukromé spotřeby, snižování stavebních investic a obecně pomalejší zotavování německého hospodářství.



"Německé hospodářství se jen pomalu propracovává z recese," řekl Wollmershäuser. "Kvůli vysoké inflaci poklesne v letošním roce soukromá spotřeba o 1,7 procenta. Teprve v roce 2024 se opět začne zvyšovat, a to o 2,2 procenta," uvedl.



Německo, které je největší ekonomikou v Evropě a největším obchodním partnerem České republiky, na počátku roku vycházelo z optimistických předpovědí. To, že se podaří udržet ekonomický růst předpokládal i ministr hospodářství Robert Habeck. V dubnu dokonce německá vláda zvýšila odhad letošního růstu z 0,2 procenta na 0,4 procenta.



Příznivý byl v dubnu i rychlý odhad hospodářského výkonu za první čtvrtletí. Podle Spolkového statistického úřadu, který vycházel ze sezonně, cenově a kalendářně očištěných dat, hrubý domácí produkt stagnoval, čímž by se Německo vyhnulo takzvané technické recesi. Takový stav se obvykle definuje jako nejméně dvě čtvrtletí hospodářského poklesu za sebou. Zpřesněné údaje v květnu ale ukázaly, že Německo se v prvním čtvrtletí do recese propadlo, neboť HDP se ve srovnání s předchozími třemi měsíci snížil o 0,3 procenta.



Mezinárodní měnový fond (MMF) v květnu oznámil, že německá ekonomika i přes svou odolnost bude letos stagnovat. Výhledy začaly postupně snižovat také ekonomické ústavy. Výzkumný institut RWI, který ještě v březnu počítal s růstem HDP o 0,2 procenta, před týdnem oznámil, že nyní očekává naopak pokles o 0,3 procenta.



Projekci vývoje dnes revidoval také institut Ifo. Ten v březnu v jarní prognóze vycházel z propadu HDP o 0,1 procenta, který nyní pro letošní rok zvýšil na 0,4 procenta.



Propad vykázalo německé hospodářství již v závěrečném čtvrtletí loňského roku, kdy se HDP snížil o 0,2 procenta. Celkově však německá ekonomika loni o 1,8 procenta vzrostla.