ČEZ vyplatí rekordní dividendu 145 Kč za akcii, valná hromada schválila návrh státu

Energetická společnost vyplatí svým akcionářům rekordní dividendu z loňského očištěného zisku 145 korun za akcii, tedy téměř z celého zisku 78 miliard korun. Valná hromada tak dnes večer schválila návrh, který za stát podalo ministerstvo financí. Jde o nejvyšší dividendu v historii společnosti. Stát tak dostane 54 miliard Kč. Zamítnut byl naopak návrh představenstva na dividendu 117 Kč za akcii, tedy 80 procent ze zisku.

Dosud nejvyšší dividenda ČEZ byla 53 korun na akcii v roce 2009.

Návrh na zvýšenou dividendu podalo ministerstvo financí v polovině června, těsně před vypršením termínu na protinávrh k návrhu managementu ČEZ, přestože původně uvádělo, že vlastní návrh podávat nebude. Představenstvo ČEZ k návrhu státu následně uvedlo, že firma bude schopna pokrýt vyplacení zvýšené dividendy bez nutnosti přijetí mimořádných opatření. Do budoucna to však podle vedení může snížit likviditu a kreditní rating společnosti. Celkově však návrh ministerstva neohrožuje podle představenstva střední ani dlouhodobou finanční stabilitu společnosti a nemá ani bezprostřední vliv na plánované investice.

Návrh ministerstva hromada schválila jasnou většinou hlasů, podle dosud neoficiálních výsledků více než 90 procent. Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) dnes ještě před rozhodováním valné hromady řekl, že vyšší dividenda ČEZ by přinesla do státního rozpočtu asi deset miliard korun navíc. Peníze podle něj poslouží zejména na pokrytí nákladů, které způsobily vysoké ceny energií, tedy na kompenzace domácnostem a firmám, na příspěvek na bydlení a na mimořádnou valorizaci důchodů.



Valná hromada dnes zatím v rámci svého dnešního programu dokončila pět bodů z celkových sedmi. První bod věnovaný zprávám představenstva a dozorčí rady společnosti trval více než deset hodin, byl tak dosud nejdelší, řekl ČTK mluvčí společnosti Ladislav Kříž. Akcionáři během toho položili kolem 130 dotazů. Největší část dotazů prvního bodu se týká tzv. rozdělení části skupiny ČEZ, jejího rekordního zisku v loňském roce, přístupu firmy k takzvané windfall tax z nadměrného zisku nebo plánů společnosti do budoucna.



Následně akcionáři schválili účetní závěrky společnosti za loňský rok. V dalším průběhu byly kromě dividendy schváleny objemy peněz firmy na dary. V příštím roce budou činit 250 milionů Kč a letos 200 milionů Kč. Schválena byla také zpráva o příjmech členů orgánů společnosti. Do konce programu valné hromady tak zbývají ještě dva body. Mezi nimi například volba členů dozorčí rady.



Stát je majoritním vlastníkem společnosti, nyní drží zhruba 70 procent akcií ČEZ.