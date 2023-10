Premiér Fiala: Vláda hledá správný model a čas restrukturalizace ČEZ. Nechystáme vytěsnění ani zestátnění

Zamýšlená transformace energetické společnosti je podle premiéra Petra Fialy (ODS) nezbytná mimo jiné kvůli rozvoji jaderné energetiky, rozhodně ale nikoho nepoškodí. Současně nelze počítat s tím, že by na záměrech státu někdo "masivně" vydělal, řekl předseda vlády v rozhovoru pro dnešní HN. Vláda podle něj nyní hledá vhodný model i čas, každopádně ale nechystá vytěsnění minoritních akcionářů, zestátňování nebo kroky, které by byly pro někoho nevýhodné.



"Co mohu říct, že se nikdo nemusí bát. Žádné vytěsnění minoritních akcionářů, zestátňování nebo kroky, které by byly pro někoho nevýhodné, naše vláda nechystá a neuděláme je," řekl premiér k chystané restrukturalizaci .



Vláda podle něj v současné době hledá správný model a správnou chvíli na přeměnu strategické společnosti, kterou většinově vlastní stát. "Ale určitě se nemusí nikdo bát, že bychom ho poškodili. Na druhou stranu ti, kteří kalkulují s tím, že na záměrech státu nějak masivně vydělají, tak s tím se také nedá počítat," dodal.



Otázku, zda na podzim 2025, kdy má končit mandát Fialovy vlády, bude výrobní část pod stoprocentní kontrolou státu, nechal premiér bez odpovědi. "Ale jsem přesvědčen, že k nějaké transformaci dojít má a musí, už i proto, že chceme uskutečňovat budování kapacit v oblasti jaderné energetiky, kde je role státu zásadní," dodal.



Stát nyní drží zhruba 70 procent akcií . Vláda v květnu schválila návrh zákona o přeměnách obchodních společností, podle něhož by místo dosud potřebných 90 procent hlasů všech akcionářů mělo nově pro rozdělení firem stačit 75 procent hlasů akcionářů přítomných na valné hromadě. Podle analytiků návrh usnadní možné rozdělení a zestátnění části skupiny . Fiala v této souvislosti už dříve odmítl, že by zákon cílil na konkrétní firmu. Zároveň ale připustil, že vláda chce posílit kontrolu státu nad energetickou infrastrukturou, což se podle něj ukázalo být důležité v době nedávné energetické krize.



Fiala v rozhovoru také řekl, že vláda má zájem, aby se v Česku vyráběly čipy a baterie. Je to podle něj cesta, jak získat konkurenční výhodu proti dalším zemím, není to ale možné bez veřejné podpory.



Slibně vypadá podle Fialy jedna z nejvýznamnějších investic v Česku, a to amerického výrobce čipů Onsemi do rozšíření výroby v závodě v Rožnově pod Radhoštěm. Korporace chce investovat dvě miliardy dolarů, rozhoduje se mezi USA, Korejí a Rožnovem. "Dříve než se domluví tato velká strategická investice, vláda dala investiční pobídku i další firmě, která vyrábí komponenty pro mikročipy," uvedl premiér bez dalších podrobností. Česko se podle něj snaží být atraktivní pro investory, nemůže ale konkurovat například asijským zemím cenami energií, nevýhodou je i nedostatek pracovních sil, řekl Fiala.