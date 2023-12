Vývoz z Číny se v listopadu nečekaně zvýšil, je to první růst po půl roce

Vývoz z Číny se v listopadu nečekaně zvýšil, a to o půl procenta ve srovnání s propadem o 6,4 procenta v říjnu. Oznámil to dnes čínský celní úřad. Jde o první zvýšení po půl roce a podle analytiků je to známkou postupného zlepšování situace v globálním obchodě. Zvýšil se hlavně vývoz do Spojených států, naopak export do Japonska a některých dalších asijských zemí se snížil. Prudce klesl vývoz do Evropské unie.



Dovoz do Číny ale o 0,6 procenta klesl, zatímco v předchozím měsíci se o tři procenta zvýšil. Analytici v anketě agentury Reuters očekávali u vývozu pokračující pokles, i když zmírnění jeho tempa na 1,1 procenta. U dovozu naopak očekávali, že silný růst z října ještě zrychlí a dosáhne 3,3 procenta.



Hodnota vývozu v listopadu dosáhla 291,93 miliardy dolarů (6,59 bilionu Kč). Obchodní bilance tak skončila přebytkem 68,39 miliardy dolarů, zatímco v říjnu přebytek činil 56,53 miliardy USD.



Vývoz do Spojených států v listopadu vzrostl o 7,3 procenta, vývoz na Tchaj-wan byl pak vyšší o 6,4 procenta. Naopak objem vývozu do Japonska se o 8,3 procenta snížil, do Jižní Koreje klesl o 3,6 procenta a do Austrálie o 9,1 procenta. Pokles vývozu do Sdružení zemí jihovýchodní Asie (ASEAN) činil 7,1 procenta, prudce klesl vývoz do Evropské unie, konkrétně o 14,5 procenta.



Za prvních 11 měsíců letošního roku export z Číny meziročně klesl o 5,2 procenta na 3,08 bilionu dolarů (69,5 bilionu Kč). Čína má po Spojených státech druhou největší ekonomiku na světě. Zvýšení exportu v listopadu jde podle analytiků ruku v ruce se slevami, které čínské továrny nabízejí, aby se vyrovnaly s dopady přetrvávající slabé poptávky.