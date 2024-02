Výsledky Kofoly za rok 2023: EBITDA na horní mezi cíle, růst tržeb o 10 %, skokanem roku UGO 

Skupina zveřejnila předběžné výsledky roku 2023 a potvrdila dosažení horní hranice avizovaného cíle EBITDA, resp. 1,25 mld. korun. Tržby vzrostly o 10 % oproti loňskému roku a dosáhly 8,69 miliardy korun.



Tržby Kofoly za rok 2023 vzrostly meziročně o 10,3 procenta a dosáhly 8,69 miliardy korun. EBITDA končí rok 2023 o 12,6 % výše na horní mezi cíle firmy. V samotném posledním čtvrtletí roku tržby vzrostly meziročně o 14,4 % na 2,07 miliardy korun.

Tabulka: Výsledky Kofoly za 4Q23 a celý rok 2023

Zdroj: Kofola

„Rok 2023 byl pro nás do jisté míry přelomový. Z pohledu strategického rozvoje jsme se vrátili k plánům předkrizových let. Akvizičně jsme byli nejaktivnější za poslední roky – vstupujeme do nových byznysových příležitostí, které mají potenciál posunout celou skupinu zas o krok vpřed,“ komentuje celoroční výsledky Jannis Samaras, generální ředitel skupiny .



V absolutní hodnotě se na celkovém výsledku nejvíce podepsala vydařená letní i vánoční sezóna v nápojovém segmentu v ČeskoSlovensku. „Přestože jsme čekali výrazný pokles prodaného objemu nápojů, naše silné značky si dokázaly udržet své konzumenty. V segmentu čepovaných nápojů, kde je na trhu obecně cítit velký propad, jsme díky tradiční dokonce rostli,“ říká Jannis Samaras.



K výbornému výsledku pomohly ale dle firmy i další pilíře. „Největším skokanem roku se stalo UGO, které vyrábí čerstvé šťávy a balené saláty a provozuje Freshbary a Salaterie – restaurace se zdravou stravou. Z pohledu celého roku UGO významně překonalo nejen plánované tržby, ale i ukazatel EBITDA,“ potvrzuje Martin Pisklák, finanční ředitel skupiny . LEROS, výrobce bylinných směsí a čajů, zažil nejsilnější podzimní sezónu ve své historii. V prosinci pak otevřel svou první bylinkovou prodejnu v obchodním centru Černý most v Praze.



Do nového roku vstupuje skupina s hned několika novými divizemi. Platnost totiž nabyly dvě akvizice oznámené před koncem roku – koupě jablečných sadů na Úsovsku a spoluvlastnictví kávových plantáží v Kolumbii. Na tyto zemědělské akvizice navázala v lednu koupí 49% podílu ve společnosti MIXA VENDING, díky němuž může posílit byznys provozováním nápojových a svačinových automatů. Na schválení antimonopolními úřady stále čeká akvizice společnosti Pivovary CZ Group, která stojí za výrobou piv Holba, Zubr a Litovel a jejímž většinovým vlastníkem by se měla stát letos.



Plánovaný interval EBITDA pro rok 2024 uvádí nápojářská rodina v rozmezí 1,55 - 1,80 mld. korun. „Náš odhad počítá s akvizicí pivovarů v průběhu prvního čtvrtletí tohoto roku a zahrnuje plně konsolidované výsledky – včetně přínosu společností Pivovary CZ Group a MIXA VENDING. Ukazatel čistého dluhu vůči EBITDA plánujeme držet pod úrovní 3,” uzavírá výhled Kofoly Martin Pisklák.