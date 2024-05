Globální akciové trhy se po rally blíží prodejnímu signálu, varuje stratég Bank of America

Podle stratéga americké společnosti Michaela Hartnetta hrozí přehřátí světových akciových trhů. Takzvané pravidlo globální šíře (global breadth rule) banky ukazuje, že přibližně 71 % akciových indexů se obchoduje nad svými 50- a 200denními klouzavými průměry. Údaj nad 88 % by spustil kontrariánský prodejní signál, napsal Hartnett ve své zprávě.

Stratég v letošním roce zaujal vůči akciím spíše neutrální tón. V roce 2023 byl obecně medvědí, i když index S&P 500 vzrostl o 24 %.

Po dubnovém oslabení se index MSCI All-Country World tento měsíc opět vyšplhal na rekordní hodnoty díky optimismu, že Federální rezervní systém bude moci začít snižovat úrokové sazby ještě v tomto roce. Podle údajů agentury Bloomberg se přibližně 68 % firem, které jsou součástí indexu, obchoduje nad svým 200denním klouzavým průměrem stím, jak se rally se rozšiřuje i mimo americké technologické giganty.

Tento týden však index ustoupil, protože robustní ekonomické údaje podněcují nové pochybnosti o výhledu uvolňování měnové politiky. Globální benchmark je tak na cestě k prvnímu týdennímu poklesu za posledních pět let. Stratégové britské banky uvedli, že rally začíná "vypadat unaveně". V poznámce napsali, že široké rozložení pozic a sezónní trendy by mohly udržet akcie nad vodou po dobu končící výsledkové sezóna podniků.

Mezitím ale zpráva od s odvoláním na údaje EPFR Global ukázala, že všechny hlavní třídy aktiv zaznamenaly v týdnu do 22. května příliv investic. Do globálních akciových fondů přibylo 10,5 miliardy USD, zatímco do dluhopisových fondů 12,5 miliardy USD.

Zdroj: Bloomberg