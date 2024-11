Bloomberg: OpenAI umožní umělé inteligenci ovládat za uživatele počítač

Americká společnost OpenAI připravuje k uvedení na trh nový produkt s prvky umělé inteligence (AI), pro který zatím používá interní kódové označením "Operator" (operátor). Nový nástroj by měl umět ovládat počítač místo uživatele a vykonávat za něj různé úkony, například rezervaci letenek nebo psaní programovacího kódu. S odvoláním na dva zdroje z OpenAI to dnes uvedla agentura Bloomberg.



Před nedávnem podobnou funkci představila společnost Anthropic, která ji integrovala do svého modelu Claude 3.5 Sonnet.



Podle jednoho ze zdrojů Bloombergu vedení na středeční interní poradě pro vývojáře uvedlo, že chce nástroj zveřejnit v lednu jako náhled v testovací fázi. Přístupný by měl být prostřednictvím aplikačního programovacího rozhraní OpenAI pro vývojáře.



OpenAI podle tří informovaných lidí pracuje na několika výzkumných projektech souvisejících s tímto typem nástrojů. Nejblíže dokončení je univerzální nástroj, který bude vykonávat úkoly ve webovém prohlížeči, uvedl jeden ze zdrojů Bloombergu.



Šéf OpenAI Sam Altman v říjnu naznačil přechod na takzvané agenty v odpovědi na otázku v relaci Zeptejte se mě na cokoliv (Ask Me Anything) na serveru Reddit. "Budeme mít lepší a lepší modely," napsal. "Já si ale myslím, že to, co bude působit jako další obrovský průlom, budou agenti," dodal.



Společnost OpenAI, jejímž předním investorem je softwarový gigant , předloni v listopadu zpřístupnila veřejnosti velký jazykový model ChatGPT. Systém si rychle získal popularitu a výrazně přispěl k vlně zájmu veřejnosti, médií a investorů o AI.



Od té doby firma představila několik nových modelů, například GPT-4o nebo GPT o1-mini, které vždy nabízejí nové funkce, schopnosti, případně lepší paměť a větší kapacitu. Aktuálně je například možné do modelu nahrávat vlastní dokumenty i obrázky, které GPT dokáže dál analyzovat a vycházet z nich při plnění dalších úkolů.



V září firma dokončila nové kolo financování, v rámci kterého získala od investorů 6,6 miliardy dolarů (zhruba 158 miliard Kč). Transakce pak celou firmu OpenAI ohodnotila na 157 miliard dolarů (téměř 3,8 bilionu Kč).