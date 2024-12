Boockvar: Americká ekonomika rozdělena na dvě části. A trhy už chápou, že tu je 493 akcií mimo velkých technologií

Peter Boockvar z Bleakley Advisory Group se domnívá, že americké hospodářství je rozděleno na dvě části. První z nich je tvořena domácnostmi s vyššími příjmy, které těží ze silného trhu práce a růstu akciového trhu. Patří sem také „vše, co je spojeno s investicemi do umělé inteligence“ a další části ekonomiky, kterým se vede velmi dobře. Pak jsou tu ale domácnosti s nižšími příjmy, „vše, co je spojeno s transakcemi na trhu s bydlením“ či firmy spojené s globálním obchodem, který je znatelně utlumen. A obě tyto části musí brát centrální banka v úvahu, když bude nastavovat svou politiku.



Fed podle ekonoma stále tvrdí, že jeho politika a výše sazeb je restriktivní. To skutečně platí třeba ve vztahu k realitnímu trhu či směrem k menším společnostem. Jenže „na trzích je párty“ a o restrikci se tu hovořit nedá. Ve výsledku Boockvar míní, že v prosinci by americká centrální banka snižovat sazby neměla, v případě potřeby tak může učinit v lednu. K tomu dodal, že Fed nemá pod kontrolou celou výnosovou křivku. Je to zřejmé z toho, že po předchozích poklesech krátkodobých sazeb rostly výnosy dlouhodobějších obligací.



Boockvar poukázal na to, že držitelé dlouhodobějších dluhopisů si nepřejí, aby se inflace začala opět zvedat. Doposud se zdá, že inflační tlaky klesají, ale pro dlouhodobější dluhopisy by v tuto chvíli bylo lepší, kdyby se Fed posunul směrem k jestřábům, tedy kdyby tíhnul k utaženější politice, protože to by snižovalo pravděpodobnost opětovného zvednutí inflačních tlaků. Na výnosech dlouhodobějších obligací přitom závisí řada dalších trhů. Když přitom šéf Fedu Jay Powell dostal otázku na to, jak vnímá pohyb výnosů dlouhodobých dluhopisů v reakci na pokles sazeb, „spíše nad tím mával rukou.“ Podle ekonoma by ale vedení Fedu mělo tomuto vývoji věnovat pozornost.







Expert poukázal i na to, že probíhá kvantitativní utahování, a to nejen v USA. Americký Fed, Bank of England a některé další centrální banky totiž snižují velikost svých rozvah, podle ekonoma se ale zatím nedá hovořit o tom, že by takový vývoj měl z hlediska likvidity negativní dopad na trhy. K tomu míní, že není jasný cíl, kam by se Fed chtěl se svou rozvahou dostat. Jak ale ukázal rok 2019, takový přístup nemusí být optimální. Ovšem v tuto chvíli je vývoj rozvahy centrální banky „tématem, o které se nikdo nezajímá.“



Investoři nyní „pochopili, že na trhu není jen sedm velkých technologických firem.“ U nich chtějí vidět nějaké důkazy toho, že se zaplatí vysoké investice do umělé inteligence a souvisejících technologií. Celkově pak investoři podle experta pevně věří v hladké přistání amerického hospodářství. Valuace leží mimořádně vysoko i přesto, že sazby nejsou nijak nízko.



Zdroj: CNBC