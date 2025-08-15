Hledat v komentářích

Detail - články
Buffett koupil podíl v UnitedHealth a prodal T-Mobile

15.08.2025 10:50
Autor: Redakce, Patria.cz

Konglomerát legendárního investora Warrena Buffetta Berkshire Hathaway koupila v letošním druhém čtvrtletí akcie společnosti UnitedHealth. To ve čtvrtek v poobchodní fázi trhu vyvolalo prudký nárůst akcií této zdravotní pojišťovny.

Berkshire Hathaway získala pět milionů akcií UnitedHealth, čímž získala podíl v hodnotě 1,6 miliardy dolarů, uvádí se ve čtvrtečním podání. Společnost v tomto období také prodala svůj podíl v hodnotě jedné miliardy dolarů ve společnosti T-Mobile US a opustila tak telekomunikačního operátora.

Buffettova investice do UnitedHealth přichází v době, kdy tato zdravotnická společnost čelí řadě krizí. V loňském roce byl na Manhattanu zastřelen její manažer Brian Thompson. UnitedHealth se spolu s dalšími americkými zdravotními pojišťovnami potýkala také s neočekávaným nárůstem nákladů na zdravotní péči.

I proto v dubnu poprvé za více než deset let vykázala zisky pod odhady Wall Street, což způsobilo prudký pokles ceny akcií. Od té doby vyměnila svého generálního ředitele a oznámila plány na výměnu svého finančního ředitele.

Zveřejnění podílu Berkshire v UnitedHealth ve čtvrtek vytlačilo akcie pojišťovny v poobchodní fázi trhu až o 9,6 procenta vzhůru. V pátečním premarketu už u akcií svítí dokonce +12,9 procenta. To představuje pro spoelčnost velkou vzpruhu, protože od začátku roku jsou akcie ve ztrátě přes 40 procent.

Snížení podílu v Apple a BofA

Buffett během daného období rovněž prodal 20 milionů akcií společnosti Apple. Svůj podíl ve výrobci iPhonů začal snižovat už v loňském roce. Podíl Berkshire v Applu ale stále zůstává největším podle tržní hodnoty, a to i přes to, že za tři měsíce končící 30. červnem klesl o přibližně 9,2 miliardy dolarů.

Berkshire také obnovila částečný odprodej svého podílu v Bank of America, když na konci června prodala 26 milionů akcií a snížila svůj podíl na přibližně osm procent. Buffett začal loni snižovat bankovní investice, aniž by tento krok jakkoliv vysvětlil.

Jedna z jeho akciových sázek, podíl ve společnosti Kraft Heinz, je pro Buffettovu společnost velkým problémem. Konglomerát začátkem tohoto roku zaúčtoval na svou investici snížení hodnoty ve výši 3,8 miliardy dolarů a ve druhém čtvrtletí svůj podíl nezměnil.

Mezitím Berkshire upravila své investice do amerických stavebních společností: zvýšila svůj podíl ve společnosti Lennar a prodala akcie společnosti D.R. Horton. Společnost také koupila další akcie výrobce oceli Nucor. Tyto změny byly v předchozím podání vynechány, protože společnost požádala Komisi pro cenné papíry o zachování důvěrnosti.

Zdroj: Bloomberg


