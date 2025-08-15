Buffett koupil podíl v UnitedHealth a prodal T-Mobile

Konglomerát legendárního investora Warrena Buffetta koupila v letošním druhém čtvrtletí akcie společnosti . To ve čtvrtek v poobchodní fázi trhu vyvolalo prudký nárůst akcií této zdravotní pojišťovny.
Berkshire Hathaway získala pět milionů akcií , čímž získala podíl v hodnotě 1,6 miliardy dolarů, uvádí se ve čtvrtečním podání. Společnost v tomto období také prodala svůj podíl v hodnotě jedné miliardy dolarů ve společnosti T-Mobile US a opustila tak telekomunikačního operátora.
Buffettova investice do přichází v době, kdy tato zdravotnická společnost čelí řadě krizí. V loňském roce byl na Manhattanu zastřelen její manažer Brian Thompson. se spolu s dalšími americkými zdravotními pojišťovnami potýkala také s neočekávaným nárůstem nákladů na zdravotní péči.
I proto v dubnu poprvé za více než deset let vykázala zisky pod odhady Wall Street, což způsobilo prudký pokles ceny akcií. Od té doby vyměnila svého generálního ředitele a oznámila plány na výměnu svého finančního ředitele.
Zveřejnění podílu Berkshire v ve čtvrtek vytlačilo akcie pojišťovny v poobchodní fázi trhu až o 9,6 procenta vzhůru. V pátečním premarketu už u akcií svítí dokonce +12,9 procenta. To představuje pro spoelčnost velkou vzpruhu, protože od začátku roku jsou akcie ve ztrátě přes 40 procent.
Snížení podílu v a BofA
Buffett během daného období rovněž prodal 20 milionů akcií společnosti . Svůj podíl ve výrobci iPhonů začal snižovat už v loňském roce. Podíl Berkshire v Applu ale stále zůstává největším podle tržní hodnoty, a to i přes to, že za tři měsíce končící 30. červnem klesl o přibližně 9,2 miliardy dolarů.
Berkshire také obnovila částečný odprodej svého podílu v , když na konci června prodala 26 milionů akcií a snížila svůj podíl na přibližně osm procent. Buffett začal loni snižovat bankovní investice, aniž by tento krok jakkoliv vysvětlil.
Jedna z jeho akciových sázek, podíl ve společnosti Kraft Heinz, je pro Buffettovu společnost velkým problémem. Konglomerát začátkem tohoto roku zaúčtoval na svou investici snížení hodnoty ve výši 3,8 miliardy dolarů a ve druhém čtvrtletí svůj podíl nezměnil.
Mezitím Berkshire upravila své investice do amerických stavebních společností: zvýšila svůj podíl ve společnosti a prodala akcie společnosti . Společnost také koupila další akcie výrobce oceli . Tyto změny byly v předchozím podání vynechány, protože společnost požádala Komisi pro cenné papíry o zachování důvěrnosti.
Zdroj: Bloomberg