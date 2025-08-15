Wall Street se v pátek držela kolem včerejších hodnot, ovšem mezi akciemi byly i hvězdy

Americké akciové trhy dnes zvládly vstřebat včerejší překvapivě silnější inflační data z výrobní sféry, která byla dnes doplněna naopak mírnějším růstem maloobchodních tržeb, které meziměsíčně rostly o 0,5 %, kdežto očekávání bylo nastaveno na růst o 0,6 %. Core retail sales neboli jádrové maloobchodní tržby meziměsíčně rostly dle konsensu o 0,3 %.
Největší sílu z pohledu akciových indexů prokázal průmyslový Dow Jones Industrial Average, který jako jediný z velké trojky indexů zakončil obchodování v plusu, a to cirka 0,2 %. Index byl tažený zdravotnickým sektorem, který přidal okolo 2 % a jednoznačně největší hvězdou byly akcie , které poskočily zhruba o 13 %.
Za tímto pozoruhodným posunem největší americké pojišťovny stojí informace, zveřejněná společností o nákupu akcií v hodnotě přibližně 1,57 mld. USD (což je rovno cca. 5 milionům kusů).
Na opačném pólu dnešní seance stál technologický index Nasdaq 100 , který byl naopak nejslabším indexem a shodil okolo 0,5 %. Nejméně se dařilo společnostem z polovodičového sektoru, tedy až na jednu výjimku, kterou byl .
Akcie Intelu posílily o víc jak 2 %, a to poté, co se objevily zprávy, že administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa zvažuje získání či převzetí části podílu společnosti, a to jednoduše aby podpořila domácí výrobu čipů.
Kombinace této zprávy a předešlé informace, že společnosti jako či AMD budou z vývozu čipů do Číny platit americké vládě 15 %, způsobuje možná větší důvěru investorů právě v . Akcie AMD či odepsaly více jak 1 %.
Za poklesem technologických či rizikovějších aktiv lze kupříkladu najít rostoucí výnosy amerických státních dluhopisů, kdy 10letý přidal 1 % a 30letý více jak 1 %.
Bohužel v dobré kondici se nenachází americký dolar, kterému dnešní makro příliš nepomohlo a spíše utvrdilo investory v prvním zářijovém snížení základní úrokové sazby ve Spojených státech. Měnový pár EUR/USD narostl o 0,5 % na 1,1705.