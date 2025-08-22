Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články  
Trhy čekají na Powellův projev, americké futures jsou zatím v zeleném

Trhy čekají na Powellův projev, americké futures jsou zatím v zeleném

22.08.2025 14:49
Autor: David Dvořák, Patria Finance

Celý finanční svět dnes s napětím čeká na vystoupení předsedy Fedu Jeroma Powella na tradičním sympoziu v Jackson Hole. Powellova řeč bude zásadní pro další vývoj měnové politiky Spojených států, zejména v kontextu možného snížení úrokových sazeb na dalším zasedání v září. Aktuálně trh započítává přibližně 71% pravděpodobnost, že Fed sazby skutečně sníží, což je pokles oproti 85% očekávání z minulého týdne. Investoři tak vyčkávají, jestli Powell upřednostní boj s inflací, nebo podpoří ekonomiku, která vykazuje známky zpomalování a rostoucí nezaměstnanosti.

Na akciových trzích byl dopoledne patrný propad, který se však postupně obrátil v mírný růst. Futures na index S&P 500 aktuálně přidávají 0,24 %, Dow Jones posiluje o 0,34 % a Nasdaq o 0,18 %. Podobný vývoj sledujeme i na evropských trzích, kde francouzský CAC 40 roste o 0,15 %, německý DAX o 0,00 %, britský FTSE 100 o 0,08 % a širší evropský index Euronext 100 o 0,32 %. Trhy tak zatím reagují opatrně, ale převážně pozitivně, s očekáváním, že Fed by mohl přistoupit ke snížení sazeb.

Komoditní trhy dnes naopak vykazují převážně mírný pokles. Cena zlata klesá o 0,52 %, stříbro ztrácí 0,61 % a většina ostatních kovů rovněž oslabuje. Výjimkou je palladium, které si připisuje 0,52 %. Cena ropy zatím roste o 0,22 %, avšak zemní plyn dnes naopak klesá o 2,19 %.

Na měnových trzích je dnes výrazně oslabuje JPY. Ostatní světové měny jsou dnes bez výraznějšího pohybu. Česká koruna dnes mírně oslabuje, ale také bez zásadních změn.

Z makroekonomického pohledu byla dnes zveřejněna inflační data z Japonska, která ukázala mírné zpomalení míry inflace. Klíčovou událostí dne však zůstává Powellovo vystoupení, které může zásadně ovlivnit vývoj trhů v následujících týdnech. Pokud Powell naznačí ochotu ke snížení sazeb, může to vyvolat výrazný růst na akciových trzích. Naopak jakékoli pochybnosti o snižování úrokových sazeb by mohl vést ke korekci.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 14:48 SEČ:
Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CZK/EUR 24.5716 -0.0002 24.6126 24.5495
CZK/USD 21.1660 -0.0118 21.2225 21.1445
HUF/EUR 396.0530 -0.0821 397.6118 395.7037
PLN/EUR 4.2632 0.1725 4.2689 4.2539
Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CNY/EUR 8.3350 0.0019 8.3446 8.3217
JPY/EUR 172.5825 0.1939 172.6350 172.0677
JPY/USD 148.6780 0.2035 148.7760 148.2830
USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
GBP/EUR 0.8655 -0.0046 0.8659 0.8644
CHF/EUR 0.9382 -0.0298 0.9406 0.9378
NOK/EUR 11.8308 0.0668 11.8689 11.8123
SEK/EUR 11.1847 0.1222 11.1873 11.1630
USD/EUR 1.1608 -0.0043 1.1616 1.1583
Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
AUD/USD 1.5566 -0.0610 1.5591 1.5547
CAD/USD 1.3917 0.0471 1.3921 1.3901
* vůči závěru evropského obchodování z předchozího dne

Pozn. Aktuální kurzy měn najdete v sekci Měny&Sazby - Online - Měny


Čtěte více:

Rozbřesk: Nálada v evropském průmyslu nejlepší za tři roky
22.08.2025 8:55
Rozbřesk: Nálada v evropském průmyslu nejlepší za tři roky
Srpnové výsledky indexu nákupních manažerů (PMI) přinesly pozitivní př...
Musk chtěl koupit OpenAI za 97 miliard dolarů s pomocí Zuckerberga
22.08.2025 10:40
Musk chtěl koupit OpenAI za 97 miliard dolarů s pomocí Zuckerberga
Elon Musk, nejbohatší člověk světa, požádal generálního ředitele spole...
Nvidia zastavuje výrobu čipů H20 pro čínský trh
22.08.2025 9:52
Nvidia zastavuje výrobu čipů H20 pro čínský trh
Nvidia nařídila svým dodavatelům komponentů, aby zastavili výrobu AI č...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
22.08.2025
15:08Trump tlačí na převrat ve Fedu. Rezignací Cookové by si zajistil většinu v Radě guvernérů
14:49Trhy čekají na Powellův projev, americké futures jsou zatím v zeleném  
14:01Perly týdne: Korekce, nebo stále počáteční fáze býčího trhu umělé inteligence?
13:49Nio představilo levné SUV, akcie výrazně rostou
12:08Traders Talk: Trhy čekají na Fed, ČEZ na možné zestátnění a co sledovat v USA i Evropě
10:40Musk chtěl koupit OpenAI za 97 miliard dolarů s pomocí Zuckerberga
9:52Nvidia zastavuje výrobu čipů H20 pro čínský trh
8:55Rozbřesk: Nálada v evropském průmyslu nejlepší za tři roky
8:51Lisa Cook z Fedu čelí většímu tlaku na rezignaci, Polsko plánuje navýšit bankám daň z příjmu a futures jsou v červeném  
8:46Německá ekonomika ve druhém čtvrtletí klesla podle konečných dat o 0,3 procenta
6:11Zervos: Sazby bych snížil o 50 bodů
21.08.2025
22:00Pokračování poklesu na akciových trzích v USA  
16:50Kde by měly být sazby podle „pravidel“ a monetární režim „přání otcem myšlenky“
15:48El-Erian: Powell kráčí v Jackson Hole po laně
14:50Walmart potěšil tržbami, zklamal ziskem. CEO varuje před cly
13:44USA a EU uzavřely obchodní dohodu, potvrdily 15procentní clo na auta nebo čipy
13:31Za čínským bojkotem Nvidie stojí komentáře Lutnicka, které Peking urazily
12:02Meta náhle zpomalila v honu za AI talenty
11:03S&P: Růst podnikatelské aktivity v eurozóně je nejrychlejší za 15 měsíců
10:10Proč technologické akcie padají? Investoři mohou jen vybírat zisky na léto, nebo čekají zklamání v Jackson Hole

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
Nebyla nalezena žádná data
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět