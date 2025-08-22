Trhy čekají na Powellův projev, americké futures jsou zatím v zeleném

Celý finanční svět dnes s napětím čeká na vystoupení předsedy Fedu Jeroma Powella na tradičním sympoziu v Jackson Hole. Powellova řeč bude zásadní pro další vývoj měnové politiky Spojených států, zejména v kontextu možného snížení úrokových sazeb na dalším zasedání v září. Aktuálně trh započítává přibližně 71% pravděpodobnost, že Fed sazby skutečně sníží, což je pokles oproti 85% očekávání z minulého týdne. Investoři tak vyčkávají, jestli Powell upřednostní boj s inflací, nebo podpoří ekonomiku, která vykazuje známky zpomalování a rostoucí nezaměstnanosti.
Na akciových trzích byl dopoledne patrný propad, který se však postupně obrátil v mírný růst. Futures na index S&P 500 aktuálně přidávají 0,24 %, Dow Jones posiluje o 0,34 % a Nasdaq o 0,18 %. Podobný vývoj sledujeme i na evropských trzích, kde francouzský CAC 40 roste o 0,15 %, německý DAX o 0,00 %, britský FTSE 100 o 0,08 % a širší evropský index Euronext 100 o 0,32 %. Trhy tak zatím reagují opatrně, ale převážně pozitivně, s očekáváním, že Fed by mohl přistoupit ke snížení sazeb.
Komoditní trhy dnes naopak vykazují převážně mírný pokles. Cena zlata klesá o 0,52 %, stříbro ztrácí 0,61 % a většina ostatních kovů rovněž oslabuje. Výjimkou je palladium, které si připisuje 0,52 %. Cena ropy zatím roste o 0,22 %, avšak zemní plyn dnes naopak klesá o 2,19 %.
Na měnových trzích je dnes výrazně oslabuje JPY. Ostatní světové měny jsou dnes bez výraznějšího pohybu. Česká koruna dnes mírně oslabuje, ale také bez zásadních změn.
Z makroekonomického pohledu byla dnes zveřejněna inflační data z Japonska, která ukázala mírné zpomalení míry inflace. Klíčovou událostí dne však zůstává Powellovo vystoupení, které může zásadně ovlivnit vývoj trhů v následujících týdnech. Pokud Powell naznačí ochotu ke snížení sazeb, může to vyvolat výrazný růst na akciových trzích. Naopak jakékoli pochybnosti o snižování úrokových sazeb by mohl vést ke korekci.
Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 14:48 SEČ:
|CZK/EUR
|24.5716
|-0.0002
|24.6126
|24.5495
|CZK/USD
|21.1660
|-0.0118
|21.2225
|21.1445
|HUF/EUR
|396.0530
|-0.0821
|397.6118
|395.7037
|PLN/EUR
|4.2632
|0.1725
|4.2689
|4.2539
|CNY/EUR
|8.3350
|0.0019
|8.3446
|8.3217
|JPY/EUR
|172.5825
|0.1939
|172.6350
|172.0677
|JPY/USD
|148.6780
|0.2035
|148.7760
|148.2830
|GBP/EUR
|0.8655
|-0.0046
|0.8659
|0.8644
|CHF/EUR
|0.9382
|-0.0298
|0.9406
|0.9378
|NOK/EUR
|11.8308
|0.0668
|11.8689
|11.8123
|SEK/EUR
|11.1847
|0.1222
|11.1873
|11.1630
| USD/EUR
|1.1608
|-0.0043
|1.1616
|1.1583
|AUD/USD
|1.5566
|-0.0610
|1.5591
|1.5547
|CAD/USD
|1.3917
|0.0471
|1.3921
|1.3901