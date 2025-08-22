Musk chtěl koupit OpenAI za 97 miliard dolarů s pomocí Zuckerberga

Elon Musk, nejbohatší člověk světa, požádal generálního ředitele společnosti Meta Marka Zuckerberga o pomoc s financováním převzetí společnosti OpenAI v hodnotě 97,4 miliardy dolarů. Stalo se tak na začátku letošního roku, jak odhalily soudní dokumenty zveřejněné ve čtvrtek.
Soudní dokumenty jsou součástí sporu mezi Muskem a OpenAI, který byl zahájen v loňském roce. Případ projednává federální soud v severní Kalifornii a soudce nedávno prohlásil, že OpenAI může pokračovat s protinávrhy proti Muskovi, který v roce 2015 spolu se Samem Altmanem a dalšími OpenAI spoluzaložil jako neziskovou organizaci.
Když Musk v únoru předložil svůj návrh na koupi OpenAI, rozzuřilo ho, že společnost a její generální ředitel Altman usilují o transformaci podniku na ziskový subjekt. Altman a Musk, kteří byli dlouholetými přáteli, se od doby, kdy se OpenAI stala lídrem v generativní umělé inteligenci podporována miliardami dolarů od , stali zarytými protivníky.
Musk založil xAI v roce 2023 a prosazoval, aby se stala přímým konkurentem OpenAI. Později OpenAI zažaloval s tvrzením, že došlo k porušení smlouvy a pokusil se zabránit OpenAI v přeměně na ziskovou společnost.
Ve svých protinávrzích OpenAI tvrdila, že „fiktivní nabídka“ Muska a xAI poškodila její podnikání a že se Musk dopustil „obtěžování“ prostřednictvím soudních sporů a útoků na sociálních sítích a v tisku. V rámci své žaloby OpenAI podala žádost o předvolání společnosti Meta k zajištění komunikace mezi společností, jejím generálním ředitelem a Muskem ohledně nabídky.
Ve čtvrtečním prohlášení pro soud OpenAI uvedla, že když se Musk a xAI snažily vytvořit konsorcium investorů pro financování převzetí, oslovily Zuckerberga s dopisem o záměru a zeptaly se „na potenciální finanční ujednání nebo investice“. Ani Zuckerberg, ani Meta list o záměru nepodepsali, uvádí se v podání.
Mluvčí společnosti Meta se odmítl vyjádřit. Marc Toberoff, Muskův právník v tomto případě, na žádost o komentář nereagoval.
V soudním prohlášení se uvádí, že Meta „vynakládá značné prostředky na rozvoj vlastních schopností umělé inteligence“ a „nabízí předním výzkumníkům v oblasti umělé inteligence platové balíčky ve výši 100 milionů dolarů a více a snaží se přilákat zaměstnance OpenAI“.
Meta argumentovala tím, že žádosti OpenAI o dokumenty jsou příliš zatěžující a že by OpenAI místo toho měla získávat relevantní informace od Muska a xAI.
Zdroj: CNBC