Rozbřesk: Proč je tuzemský nárůst nezaměstnanosti žádoucí?

Nejsou lidi. To byl jeden z hlavních problémů tuzemské ekonomiky před covidem. S rekordně nízkou mírou nezaměstnanosti blízko 2 % jsme sice vyčnívali v evropských statistikách, podniková sféra ale zároveň bila na poplach, že nedostatek pracovníků škrtí jejich další expanzi. A v důsledku zvýšených mzdových tlaků a celkového přehřívání ekonomiky musela ČNB začít šlapat na brzdu a zvyšovat úrokové sazby.
Střih do poloviny roku 2025, kdy je tuzemská míra nezaměstnanosti stále nejnižší v EU, ale postupně šplhá směrem vzhůru. V případě všeobecné míry nezaměstnanosti teprve v posledních měsících (aktuálně na 3 %), v případě podílu nezaměstnaných (data z úřadu práce) je tento trend patrný již druhým rokem. Červencová úroveň 4,4 % je nejvyšší za posledních devět let, přičemž na vině nejsou jen sezónní faktory, ale také plíživé ochlazování trhu práce.
To však nemusí být až tak špatná zpráva, jak se na první pohled může zdát. Zvolnění napětí na trhu práce je totiž žádoucí v momentě, kdy se nezaměstnanost nachází pod svou přirozenou úrovní. A to je právě příklad české ekonomiky, kde se odhad přirozené míry nezaměstnanosti, při které trh práce nevytváří inflační tlaky plynoucí z nedostatku pracovní síly, pohybuje okolo 3 %.
Navzdory zvolnění napětí je však podle centrální banky trh práce stále přehřátý. Podle Jana Fraita to dokládá setrvalý růst mezd, který dále působí proinflačně. Vývoj na trhu práce je proto jedním z hlavních argumentů, proč držet sazby stabilní. Mezi jednotlivými sektory ale panují viditelné rozdíly – zatímco v průmyslu klesá zaměstnanost kvůli slabému výkonu již třetím rokem v řadě, v sektoru služeb naopak dochází k nárůstu. A právě služby jsou z pohledu ČNB nejproblematičtější, neboť nadále generují vysoké mzdové a následně i inflační tlaky.
Situace na trhu práce tak bude klíčová pro další vývoj měnové politiky. Pokud by měl dále pokračovat (nebo dokonce zrychlit) růst nezaměstnanosti, šlo by o vážné riziko pro spotřebu domácností, hlavního tahouna růstu české ekonomiky. My však očekáváme, že se trh práce v příštím roce postupně stabilizuje, což přinese i zvolnění mzdové dynamiky. Nejbližší měsíce se však ještě mohou nést ve znamení dalšího pozvolného růstu nezaměstnanosti.
TRHY
Koruna
Česká koruna setrvává těsně nad hladinou 24,50 EUR/CZK a v poklidu vyčkává na nové impulsy. Těch je však v současné chvíli poskromnu, nicméně již příští týden to může změnit - na programu bude předběžný odhad inflace i mzdové dynamiky. Do té doby může korunu rozkolísat vývoj na hlavních trzích, kde ale v kalendáři také absentují významnější makro data. Krátkodobě proto očekáváme relativní stabilitu koruny v rámci prázdninového obchodování.
Eurodolar
Euro sice v průběhu včerejší seance trápila francouzská politika, ale eurodolar nakonec uzavřel den výše. Stalo se tak mimo jiné proto, že vlivný guvernér newyorského Fedu J. Williams uvedl, že každé další zasedání bude tzv. “live”, což v překladu znamená, že se na něm mohou měnit sazby (dolů). Tento výrok nelze interpretovat jinak než holubičím způsobem.
Dnes by se trh měl zaměřit na pravidelná týdenní data z amerického trhu práce, přičemž bude nutné sledovat i vývoj rizikové prémie u francouzského vládního dluhu.
Akcie
Americké akcie včera posílily, když investoři vyhlížejí výsledky společnosti Nvidia, posledního z technologických gigantů „Magnificent Seven“, který ještě nezveřejnil kvartální čísla. Index S&P 500 i samotná Nvidia se během včerejšího dne odrazily od denních minim. Nvidia, s tržní kapitalizací 4,4 bilionu dolarů a váhou 8,1 % v indexu S&P 500, má potenciál výrazně ovlivnit širší trh. Podle analytiků je Nvidia „nejdůležitější akcií na světě“, a to nejen kvůli své velikosti, ale i díky klíčové roli v rozvoji umělé inteligence. Akcie společnosti od dubna přidaly téměř 2 biliony dolarů na hodnotě. Očekává se, že tržby letos vzrostou o více než 50 %, přičemž poptávka zůstává silná. Hlavní akciové indexy uzavřely včerejší den následovně: S&P 500 +0,21 %, Nasdaq 100 +0,17 % a Dow Jones +0,33 %.