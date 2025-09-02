Výnosy 30letých britských dluhopisů se dostaly nejvýše za 27 let

Výnosy 30leteých britských dluhopisů vzrostly v úterý ráno na 5,68 procenta, což je nejvyšší úroveň od roku 1998. Sílí tak tlak na vládu premiéra Keira Starmera, aby podnikla kroky k opětovnému získání důvěry trhů, jež se obávají o fiskální udržitelnost a rostoucí inflace. O tři bazické body stouply také výnosy 10letých dluhopisů, a to na 4,78 procenta.
Růst nákladů na půjčky je dalším problémem pro Starmerův kabinet, který už tak čelí velkému tlaku ohledně sestavení podzimního státního rozpočtu. Ministryně financí Rachel Reevesová musí v něm najít úspory nebo zvýšit daně, aby zlepšila fiskální pozici Spojeného království, míní ekonomové.
To se ovšem může ukázat jako politicky obtížné, vzhledem k tomu, že vláda musela po nedávné vzpouře vlastních poslanců radikálně změnit reformy v sociálních dávkách.
V pondělí Starmer oznámil změnu ve svém týmu. Hlavního tajemníka ministerstva financí Darrena Jonese povýšil do nové vedoucí role v Downing Street – nově je pověřen každodenním plněním priorit premiéra, který se snaží zajistit si větší vliv na hospodářskou politiku.
Růst výnosů na dluhopisech je mj. způsoben globálními faktory, přičemž britské dluhopisy jsou epicentrem širšího poklesu dlouhodobého dluhu. Jejich výprodej odráží klesající poptávku po těchto cenných papírech ze strany tradičních kupujících, jako jsou penzijní fondy s definovanými dávkami. Další obavou pak je strukturálně vyšší inflace.
Sazba 30letých dluhopisů vzrostla za posledních 12 měsíců o více než 100 bazických bodů. Naproti tomu srovnatelné americké a německé dluhopisy evidují růst přibližně o 80 bazických bodů.
Zdroj: Bloomberg