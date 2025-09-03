Bloomberg: Britské rozpočtové problémy otřásají dluhopisovými trhy, blíží se bod zlomu

Rozpočtové problémy opět otřásají britskými trhy, investoři mají totiž stále větší pochyby ohledně schopnosti vlády udržet své finance na uzdě, aniž by tím ohrozila ekonomiku. Toto napětí vedlo k varování ekonomů, že země může nakonec potřebovat finanční pomoc od Mezinárodního měnového fondu. To sice může být přehnané, již zcela reálné jsou ale v tuto chvíli prodeje britských dlouhodobých dluhopisů a s tím související růst výnosů na nejvyšší úroveň v tomto století. Státní dluhopisy ve středu opět oslabily a výnosy 30letých dluhopisů vzrostly na nové maximum za poslední tři dekády.
To znamená, že více peněz pohltí úrokové platby ze státního dluhu, což dále zmenší již tak omezený prostor ministryně financí Rachel Reevesové. Samotné vyšší úrokové sazby způsobily od posledního fiskálního opatření v březnu ztrátu ve výši osmi miliard liber.
Vzpomínky na krizi z roku 2022, kterou vyvolal takzvaný mini-rozpočet bývalé premiérky Liz Trussové, jsou stále silné a dávají finančním trhům silné veto nad fiskální politikou. Riziko pro Reevesovou však spočívá v tom, že opatření k udržení obchodníků na své straně mohou Británii uvrhnout do fiskální smyčky, ve které zvýšení daní poškodí poptávku a růst, sníží daňové příjmy, vyvolá další oslabení trhu a bude vyžadovat hlubší zpřísnění fiskální politiky.
Reevesová „dostala varování od investorů do státních dluhopisů“, uvedla Susannah Streeterová, vedoucí oddělení peněz a trhů ve společnosti Hargreaves Lansdown. „Obavy se netýkají pouze toho, že se státní pokladna nedoplní, ale také toho, že se doplní na úkor růstu, což povede k vzniku začarovaného kruhu," dodala.
Globální výnosy dlouhodobých dluhopisů v některých případech vzrostly na nejvyšší úroveň za více než deset let, protože investoři požadují vyšší prémie, aby zohlednili větší nabídku dluhu, který vlády potřebují vydat k financování svých výdajových plánů. Ve Velké Británii překročila sazba 30letých státních dluhopisů tento týden poprvé od roku 1998 hranici 5,7 procenta, zatímco 10leté dluhopisy se obchodovaly na nejvyšší úrovni od ledna. Libra ve středu opět oslabila poté, co v úterý zaznamenala největší pokles od dubna.
Zatímco dluhopisový trh tlačí na Reevesovou, ministryně musí brát v úvahu také voliče, kteří jsou frustrováni tím, co vnímají jako neustálé vybírání peněz z jejich kapes. Pro ně byla poslední léta ve znamení krize životních nákladů, rostoucích úrokových sazeb a nejvyšší daňové zátěže za poslední desetiletí.
Reevesová a premiér Keir Starmer již byli nuceni změnit plánované škrty ve výdajích po vzpouře uvnitř vlastní labouristické strany. Reevesová by měla rozpočet představit v parlamentu 26. listopadu, což jí dává méně než dva měsíce na vypracování plánu. „Ústředním problémem je vnímání, že výdaje na sociální zabezpečení zůstávají na neudržitelné úrovni. Bez opatření v této oblasti hrozí další eroze důvěry," řekl Mark Dowding, hlavní investiční ředitel RBC BlueBay.
Zatímco úterní rekordní prodej státních dluhopisů ukazuje, že existuje spousta potenciálních kupců britského dluhu, činí tak na úrovni výnosů, která je pro vládu nepříjemná. Sazba referenčních 10letých státních dluhopisů je o přibližně jeden procentní bod vyšší než před rokem.
Hlavním fiskálním pravidlem Velké Británie je, že běžné výdaje vlády by měly být pokryty daňovými příjmy do pěti let, takže půjčky slouží pouze k investicím. Reevesová k tomuto cíli přidala rezervu ve výši 10 miliard liber. Podle výpočtů Bloomberg Economics by ale ministryně potřebovala najít až 35 miliard liber, aby se do tohoto rozpětí vešla.
Náklady na půjčky jsou klíčovým faktorem fiskální aritmetiky – Reevesová a premiér Keir Starmer jsou tak vydáni na milost výnosům. Vláda již vynakládá přibližně osm procent svého rozpočtu ve výši 1,3 bilionu liber na úroky z dluhu, což je nárůst oproti čtyřem procentům před pandemií.
Dostane zvýšení daní přednost před škrty?
Dalším omezením prostoru pro Reevesovou budou nové prognózy růstu od Úřadu pro rozpočtovou odpovědnost, u nichž se očekává snížení. Kromě toho se zdá, že politicky přijatelné škrty ve výdajích budou těžko dosažitelné. To podnítilo spekulace, že se chystá další kolo výrazného zvýšení daní, které zvýší tlak na unavené spotřebitele a podkopá již tak vlažnou ekonomiku.
„Investoři se obávají, že britská vláda upřednostní zvýšení daní před škrty ve výdajích, aby posílila fiskální pozici,“ řekl Elias Haddad, stratég společnosti Brown Brothers Harriman. „Vyšší daně mohou prohloubit již tak pomalý růst britské ekonomiky a zvýšit tlak na Bank of England, aby přistoupila k agresivnějšímu uvolnění měnové politiky," dodal.
Existují některé politické páky, které by mohly Reevesové přinést alespoň částečnou úlevu. Růst nákladů na půjčky ve Velké Británii se soustředil na delší splatnosti a britský Úřad pro správu dluhu výrazně omezil prodej těchto dluhopisů, čímž snížil náklady na půjčky.
Bank of England (BoE) by také mohla sehrát svou roli, když později tento měsíc představí svůj roční program tzv. kvantitativního zpřísňování. Mohla by přesunout prodej dluhopisů na kratší splatnosti nebo jej úplně zastavit.
„Spojené království se blíží k fiskálnímu bodu zlomu, kdy rostoucí náklady na obsluhu dluhu ztěžují jakékoli změny a zvyšují riziko narušení stability,“ uvedl Dowding. „To zdůrazňuje naléhavost užší koordinace mezi fiskální a měnovou politikou s cílem obnovit stabilitu a důvěru," dodal.
Bloomberg Economics předpovídá, že BoE plánuje v roce začínajícím v říjnu kvantitativní utahování ve výši přibližně 65 miliard liber a přesune prodej pryč od dlouhodobých dluhopisů. „S tímto odhadem jsme i nadále spokojeni,“ uvedl Dan Hanson, hlavní ekonom Bloomberg Economics pro Spojené království. „Pokud však výnosy budou i nadále růst, zvýší se i pravděpodobnost, že se centrální banka rozhodne aktivní prodej zcela zastavit," doplnil.
Zdroj: Bloomberg