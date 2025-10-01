Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Jan Drahota se přesouvá do čela dozorčí rady skupiny Colt CZ Group. Nového CEO zvolí představenstvo ze svých členů

Jan Drahota se přesouvá do čela dozorčí rady skupiny Colt CZ Group. Nového CEO zvolí představenstvo ze svých členů

01.10.2025 16:49
Autor: Redakce, Patria.cz

Jan Drahota, dosavadní předseda představenstva Colt CZ, odstoupil ke dni 30. září 2025 z funkce člena a předsedy představenstva. S účinností od 1. října 2025 byl pan Drahota kooptován do dozorčí rady, která jej následně zvolila svým předsedou. Dosavadní předseda DR, pan David Aguilar, byl jmenován místopředsedou dozorčí rady. Pan René Holeček, který dosud zastával funkci místopředsedy, bude i nadále působit jako člen dozorčí rady. Nový předseda představenstva bude zvolen z řad stávajících členů představenstva na jeho nadcházejícím zasedání. 

„Jan Drahota se zásadně zasloužil o proměnu Colt CZ Group v globální společnost s významným postavením v segmentu ozbrojených složek a s výrobními kapacitami v Evropě i Severní Americe. Výrazně se podílel také na úspěšném vstupu Colt CZ Group na pražskou burzu v roce 2020 a sehrál klíčovou úlohu při budování naší dlouhodobé strategie, akvizic i vertikální integrace. Rád bych mu jménem celého vedení a zaměstnanců poděkoval za jeho vizi a nasazení. Jsem velmi rád, že bude v nové roli předsedy dozorčí rady pokračovat v podpoře dalšího rozvoje Colt CZ Group,“ uvedl Radek Musil, CEO Colt CZ Group.

„Je pro mě velkou ctí přijmout roli předsedy dozorčí rady Colt CZ Group. I nadále budu aktivně dohlížet na rozvoj Skupiny a naplňování její dlouhodobé strategie. V uplynulých letech jsme Colt CZ Group posunuli mezi přední světové hráče v oboru a věřím, že na tomto pevném základu můžeme dále stavět. Těším se, že budu moci v nové roli přispět k dalšímu růstu a posilování naší pozice na globálním trhu,“ sdělil Jan Drahota, předseda dozorčí rady Colt CZ Group.

Jan Drahota stál v čele Colt CZ jako předseda představenstva od července 2021. Do Skupiny nastoupil v roce 2014 a v letech 2021 až 2024 zastával funkci CEO. Ve své předchozí kariéře působil na řadě pozic v investičním bankovnictví ve společnosti Société Générale a na nevýkonných vedoucích pozicích ve společnostech ČEPS a Česká exportní banka. Jan Drahota byl zásadní hnací silou v rozhodnutí Společnosti vstoupit na kapitálový trh prostřednictvím emise akcií, při uvedení akcií Společnosti na Prime Market Burzy cenných papírů v Praze v říjnu roku 2020, včetně komunikace s institucionálními investory a finančními institucemi.

Pod vedením Jana Drahoty vzrostla tržní kapitalizace společnosti od IPO v roce 2020 z 9,5 miliardy korun na současných 43 miliard a počet jejích akcionářů se téměř zpětinásobil. Cena akcie vzrostla z 290 v říjnu 2020 na současných 772 (k 30.9. 2025) při pravidelné výplatě dividendy akcionářům a free float (volně obchodované akcie) se zvýšil z 9,2 % po skončení IPO na současných 25,4 %.

V rámci mezinárodní expanze firmy byly výrobní kapacity rozšířeny ze 3 na 7 zemí a výnosy skupiny vzrostly z 6,8 mld. (2020) na očekávaných 25 miliard korun za letošek. Drahota se také zásadní měrou podílel na tvorbě a realizaci akviziční strategie, včetně klíčových akvizic společnosti Colt v roce 2021, společnosti Sellier & Bellot v roce 2024 a Synthesia Nitrocellulose v roce 2025. "Inicioval a vedl expanzi prostřednictvím tří úspěšných emisí veřejně obchodovaných dluhopisů a syndikovaného úvěru. Vybudoval silný manažerský tým zkušených profesionálů a nastavil principy Corporate Governance dle mezinárodních standardů. Pod jeho vedením společnost vytvořila vlastní dlouhodobou ESG strategii a nastavila pravidla nefinančního reportingu v souladu s principy CSRD," uvádí dále firma na adresu Jana Drahoty ve zprávě.

V souvislosti se jmenováním pana Jana Drahoty do dozorčí rady byl dosavadní předseda dozorčí rady, pan David Aguilar, jmenován místopředsedou dozorčí rady. Pan René Holeček, který dosud zastával funkci místopředsedy, bude i nadále působit jako člen dozorčí rady. Nový předseda představenstva bude zvolen z řad stávajících členů představenstva na jeho nadcházejícím zasedání.

Skupina Colt CZ je jedním z předních světových výrobců ručních palných zbraní a munice pro ozbrojené složky, osobní obranu, lov, sportovní střelbu a další komerční využití. Své produkty prodává především pod značkami Colt, CZ (Česká zbrojovka), Colt Canada, Dan Wesson, Sellier & Bellot, swissAA, Spuhr a 4M Tactical.

Skupina Colt CZ sídlí v České republice a zaměstnává téměř 4 000 lidí ve svých výrobních závodech v České republice, Spojených státech, Kanadě, Švédsku, Švýcarsku a Maďarsku. Skupina je od roku 2020 kotovaná na Burze cenných papírů Praha a majoritním akcionářem je holding Česká zbrojovka Partners SE.

 

Čtěte více:

COLT CZ Group zvýšila zisk o polovinu a potvrzuje výhled.
18.09.2025 7:45
COLT CZ Group zvýšila zisk o polovinu a potvrzuje výhled. "Zásadní kroky posouvají skupinu na novou úroveň," říká Jan Drahota
Skupina Colt CZ Group, obchodovaná na pražské burze, zveřejnila své ko...
Jakub Blaha ke COLT CZ Group po 2Q25: Slabší výkon palných zbraní kompenzován silnou muniční divizí a strategickou expanzí do energetických výbušnin
Trhy po snížení sazeb Fedu zamíří výše. Jaké výsledky ukázala COLT CZ Group?
18.09.2025 8:35
Trhy po snížení sazeb Fedu zamíří výše. Jaké výsledky ukázala COLT CZ Group?
Na trzích dnes ráno sledujeme dvě výrazné zprávy. Pro ty globální pokl...
Analytický radar: Colt sází na akvizice a míří k větší roli v obranném průmyslu
19.09.2025 16:10
Analytický radar: Colt sází na akvizice a míří k větší roli v obranném průmyslu
Skupina Colt CZ Group, jeden z nejvíce obchodovaných titulů na pražské...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
01.10.2025
17:03Tomáš Vlk: ISM se zlepšuje i přes stížnosti firem, zato ADP naznačilo další zhoršení trhu práce  
16:51Traders Talk: Shutdown v USA, šance na Nvidii a co čeká ČEZ po volbách
16:49Jan Drahota se přesouvá do čela dozorčí rady skupiny Colt CZ Group. Nového CEO zvolí představenstvo ze svých členů
14:55Téměř celosvětový akciový optimismus a globální ekonomika mírně pod potenciálem
14:24Schodek rozpočtu v září klesl na 153,9 miliardy, je nejnižší za šest let
13:29Úsilí Nike o obrat začíná přinášet ovoce  
13:01Inflace v eurozóně v září vzrostla na 2,2 procenta
12:05Novo Nordisk sází na léčbu Alzheimeru. Riziko je vysoké, potenciál ještě vyšší
12:02AMISTA investiční společnost, a.s.: IFIS investiční fond a.s. - Pololetní finanční zpráva od 1. 1. 2025 do 30. 6. 2025
11:59AMISTA investiční společnost, a.s.: COMES invest, invest. fond s proměn. zákl. kapitálem, a.s. - Pololetní finanční zpráva od 1. 1. 2025 do 30. 6. 2025
11:56AMISTA investiční společnost, a.s.: FOCUS SICAV, a.s. - Pololetní finanční zpráva od 1. 1. 2025 do 30. 6. 2025
11:54AMISTA investiční společnost, a.s.: Maloja Investment SICAV a.s. - Pololetní finanční zpráva od 1. 1. 2025 do 30. 6. 2025
11:47AMISTA investiční společnost, a.s.: INFOND investiční fond s prom. zákl. kapitálem, a.s. - Pololetní finanční zpráva od 1. 1. 2025 do 30. 6. 2025
11:45AMISTA investiční společnost, a.s.: ASOLERO SICAV a.s.: Pololetní finanční zpráva od 1. 1. 2025 do 30. 6. 2025
11:41AMISTA investiční společnost, a.s.: OUTULNY investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.: Pololetní finanční zpráva od 1. 1. 2025 do 30. 6. 2025
11:12Americká vláda omezuje výdaje a tamní akcie začínají být nervózní  
10:23Blýská se v Nike na lepší časy? Výsledky za první kvartál fiskálního roku 2026 ukazují zlepšení
10:19Český průmysl v září zpomalil, ale důvěra roste. PMI klesl na 49,2 bodu
9:37Jaromír Šindel: Mírnější oživení disponibilního příjmu stačilo na silnější spotřebu i vyšší úspory, ale ne na dražší nemovitosti
9:21AMISTA investiční společnost, a.s.: STING investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. - Pololetní finanční zpráva od 1. 1. 2025 do 30. 6. 2025

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
1:50JP - Index podnikatelské aktivity Tankan
9:00HU - PMI v průmyslu
9:30CZ - PMI v průmyslu
9:55DE - PMI v průmyslu
10:00EMU - PMI v průmyslu
11:00EMU - Inflace, předběžný odhad, y/y
14:15USA - Změna zaměstnanosti (ADP)
16:00USA - Index ISM v průmyslu
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět