JPMorgan: Krátkodobě může ekonomice pomoci další fiskální stimulace, směřuje ale k útlumu

Ekonomika zpomaluje a inflační tlaky rostou. Na CNBC to uvedl David Kelly z Asset Management, podle kterého to je základní obrázek toho, co se nyní děje v americkém hospodářství, jehož výhled se také čím dál tím více zamlžuje. Trhy podle něj ale „stále slepě rostou, i když se fundament zhoršuje.“
Podle stratéga se tak prohlubuje mezera mezi děním na americkém akciovém trhu na straně jedné a tím, co se děje v ekonomice na straně druhé. Jde přitom o strukturální jev, jehož základem je to, že do akcií po celém světě investují lidé s vyššími příjmy, kteří si ekonomicky vedou dobře. A zlom by nastal pouze v případě nějakého většího šoku, například kvůli rostoucí pravděpodobnosti recese. „Nevíme ale dne ani hodiny, kdy by k něčemu takovému mohlo dojít.“
JPMorgan očekává, že čtvrté čtvrtletí tohoto roku přinese slábnutí na straně růstu americké ekonomiky, pak přijde krátkodobé oživení podporované některými fiskálními kroky současné vlády, ale ve druhé polovině roku se začne opět projevovat útlum. Příčinou jsou strukturální změny v ekonomice dané mimo jiné imigrační a obchodní politikou vlády. Změnit by to mohla další fiskální stimulace. „Je lehké najít důvody pro další růst akciového trhu, zisky obchodovaných společností skutečně silně rostou a dlouhodobé sazby nejsou nijak vysoko. Důvody k obavám ale existují, a to na straně ekonomického fundamentu.“
Kelly se měl vyjádřit i k Trumpovým úvahám o tom, že by domácnosti dostaly od vlády nějakou formu finanční podpory. Podle experta tak vláda skutečně může výrazně ovlivnit ekonomiku, protože spotřebitelé na takové kroky obvykle reagují citlivě. Nicméně jde jen o krátkodobý efekt, který nemá větší dopad na dlouhodobější vývoj v americkém hospodářství, protože domácnosti podporu utratí a vše se vrací do starých kolejí. K tomu se podobné kroky neprojevují jen na ekonomické aktivitě, ale i na inflaci. Většinou se přitom nejdříve dostaví efekt vyššího růstu ekonomické aktivity a až se zpožděním sílí inflace.
Jestliže by se vláda snažila mírnit dopad cel na hospodaření domácností právě tím, že jim bude poskytovat nějakou finanční podporu, mohlo by to být vnímáno pozitivně akciovým trhem. Opak by však platil o trhu dluhopisovém. Snižovala by se totiž pravděpodobnost scénáře, v němž výnosy z cel zlepšují fiskální a dluhovou pozici americké vlády. Tyto výnosy by totiž byly obratem posílány domácnostem, na jejichž finance cla doléhají. Celkově pak „nelze vyloučit možnost, že přijde další fiskální stimulace.“
Kelly připomněl, že trhy rostou dál i přesto, že se průběžně hovoří o vysokých valuacích. „V určitém momentu budou předražené, v některých částech tomu tak může být už nyní.“ Podle experta je ale nyní recese nepravděpodobná, růst sice může být „anemický“, ale zase pravděpodobně nedojde k prudkému zvýšení inflačních tlaků. „Vše může skončit bolestivě, lidé by měli diverzifikovat, na světě jsou levnější aktiva než velké technologické společnosti v USA. Lidé by se měli zaměřit i na jiné věci než na aktiva, která si vedla nejlépe v posledních pár letech,“ dodal expert k situaci na trzích.