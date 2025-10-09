Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
JPMorgan: Krátkodobě může ekonomice pomoci další fiskální stimulace, směřuje ale k útlumu

JPMorgan: Krátkodobě může ekonomice pomoci další fiskální stimulace, směřuje ale k útlumu

09.10.2025 14:06
Autor: Redakce, Patria.cz

Ekonomika zpomaluje a inflační tlaky rostou. Na CNBC to uvedl David Kelly z JPMorgan Asset Management, podle kterého to je základní obrázek toho, co se nyní děje v americkém hospodářství, jehož výhled se také čím dál tím více zamlžuje. Trhy podle něj ale „stále slepě rostou, i když se fundament zhoršuje.“

Podle stratéga se tak prohlubuje mezera mezi děním na americkém akciovém trhu na straně jedné a tím, co se děje v ekonomice na straně druhé. Jde přitom o strukturální jev, jehož základem je to, že do akcií po celém světě investují lidé s vyššími příjmy, kteří si ekonomicky vedou dobře. A zlom by nastal pouze v případě nějakého většího šoku, například kvůli rostoucí pravděpodobnosti recese. „Nevíme ale dne ani hodiny, kdy by k něčemu takovému mohlo dojít.“ 

JPMorgan očekává, že čtvrté čtvrtletí tohoto roku přinese slábnutí na straně růstu americké ekonomiky, pak přijde krátkodobé oživení podporované některými fiskálními kroky současné vlády, ale ve druhé polovině roku se začne opět projevovat útlum. Příčinou jsou strukturální změny v ekonomice dané mimo jiné imigrační a obchodní politikou vlády. Změnit by to mohla další fiskální stimulace. „Je lehké najít důvody pro další růst akciového trhu, zisky obchodovaných společností skutečně silně rostou a dlouhodobé sazby nejsou nijak vysoko. Důvody k obavám ale existují, a to na straně ekonomického fundamentu.“

Kelly se měl vyjádřit i k Trumpovým úvahám o tom, že by domácnosti dostaly od vlády nějakou formu finanční podpory. Podle experta tak vláda skutečně může výrazně ovlivnit ekonomiku, protože spotřebitelé na takové kroky obvykle reagují citlivě. Nicméně jde jen o krátkodobý efekt, který nemá větší dopad na dlouhodobější vývoj v americkém hospodářství, protože domácnosti podporu utratí a vše se vrací do starých kolejí. K tomu se podobné kroky neprojevují jen na ekonomické aktivitě, ale i na inflaci. Většinou se přitom nejdříve dostaví efekt vyššího růstu ekonomické aktivity a až se zpožděním sílí inflace.

Jestliže by se vláda snažila mírnit dopad cel na hospodaření domácností právě tím, že jim bude poskytovat nějakou finanční podporu, mohlo by to být vnímáno pozitivně akciovým trhem. Opak by však platil o trhu dluhopisovém. Snižovala by se totiž pravděpodobnost scénáře, v němž výnosy z cel zlepšují fiskální a dluhovou pozici americké vlády. Tyto výnosy by totiž byly obratem posílány domácnostem, na jejichž finance cla doléhají. Celkově pak „nelze vyloučit možnost, že přijde další fiskální stimulace.“

Kelly připomněl, že trhy rostou dál i přesto, že se průběžně hovoří o vysokých valuacích. „V určitém momentu budou předražené, v některých částech tomu tak může být už nyní.“ Podle experta je ale nyní recese nepravděpodobná, růst sice může být „anemický“, ale zase pravděpodobně nedojde k prudkému zvýšení inflačních tlaků. „Vše může skončit bolestivě, lidé by měli diverzifikovat, na světě jsou levnější aktiva než velké technologické společnosti v USA. Lidé by se měli zaměřit i na jiné věci než na aktiva, která si vedla nejlépe v posledních pár letech,“ dodal expert k situaci na trzích. 

 

Čtěte více:

Zlato už stojí 3 900 dolarů za unci
06.10.2025 9:47
Zlato už stojí 3 900 dolarů za unci
Cena zlata na počátku nového týdne pokračuje v růstu na nové rekordní...
Japonsko povede první premiérka. Akcie rostou, dluhopisy a jen pod tlakem
06.10.2025 10:18
Japonsko povede první premiérka. Akcie rostou, dluhopisy a jen pod tlakem
Nečekané vítězství Sanae Takaichiová ve víkendových volbách o vedení j...
Verisure bude od středy na burze, od investorů získá 3,2 miliardy eur
06.10.2025 10:51
Verisure bude od středy na burze, od investorů získá 3,2 miliardy eur
Primární veřejná nabídka akcií (IPO) švédského výrobce bezpečnostních ...
Francouzský premiér Lecornu rezignoval. Investoři reagují výprodejem dluhopisů
06.10.2025 10:43
Francouzský premiér Lecornu rezignoval. Investoři reagují výprodejem dluhopisů
Francie čelí další politické krizi. Premiér Sébastien Lecornu rezignov...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
09.10.2025
14:06JPMorgan: Krátkodobě může ekonomice pomoci další fiskální stimulace, směřuje ale k útlumu
13:00PepsiCo překonala odhady na zisku i tržbách, pomahá poptávka po nápojích v USA
12:48Novo Nordisk kupuje společnost zaměřenou na léčbu jaterních onemocnění
11:45Evropská odpověď na Hedvábnou stezku. EU míří k 400 miliardám eur pro Global Gateway
11:38Posun veřejných financí k udržitelnosti, další konsolidace je ale nutná, myslí si NRR
11:28Výsledková sezóna Česko: Kalendář pro 3. čtvrtletí 2025
11:28Výsledková sezóna v Evropě: Kalendář pro 3. čtvrtletí 2025
11:27Výsledková sezóna v USA: Kalendář pro 3. čtvrtletí 2025
11:21Evropské akcie se drží zpátky a zlato dnes mírně koriguje zisky  
10:33Šéf CoreWeave obavy z kruhových investic v AI nemá. Firmy podle něj vyhovují poptávce
10:28Největší německé IPO roku. Výrobce protéz Ottobock zažil silný burzovní start, akcie rostou o 11 procent
9:32Komerční banka, a.s.: Výpis z obchodního rejstříku
8:53Vytrvalý americký deficit, expandující ASML a další varování před tržní korekcí. Futures jsou dnes smíšené  
8:45Rozbřesk: Česko po volbách: skokové navýšení rozpočtového deficitu
5:53Zelené akcie jsou opět v kurzu. Porážejí zlato, ropu i benchmarky  
08.10.2025
17:29Po sto letech tentokrát jinak?
16:08AI bublina, dluhy a geopolitika. Britská centrální banka varuje před tržní korekcí  
15:20Německá vláda nově čeká růst ekonomiky o 0,2 procenta, dosud čekala stagnaci
14:53V rozpočtu na příští rok chybí podle Babiše až 80 miliard
14:32Akcie Verisure rostly při svém debutu o více než 20 procent

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
14:30USA - Nové žádosti o dávky v nezam.
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět