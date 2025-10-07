Od sandálů po stream. Tři akcie, které mohou v říjnu zazářit podle BofA

označila akcie, které mají podle ní v říjnu silný růstový potenciál. Mezi nimi je také Birkenstock, Disney a Spotify, upozorňuje CNBC. Každá z těchto firem čelí jiným výzvám, ale zároveň těží z jasně definovaných strategií a pozitivních trendů. Birkenstock rozšiřuje výrobu a přímý prodej, Disney sází na streaming a silnou poptávku v zábavních parcích, a Spotify nasadil audioknihy a video podcasty a profituje z větší reklamní aktivity.
Birkenstock
Výrobce pohodlné obuvy by si mohl v tomto fiskálním roce zapsat tržby nad původním výhledem i očekáváním investorů. Nový výrobní závod v Drážďanech za 18 milionů eur by mohl navíc urychlit rozšíření kapacit, podpořit dlouhodobý růst a zrychlit ziskovost během roku, uvádí Bloomberg. Hrubá marže by se díky tomu měla přiblížit cílové hodnotě 60 %.
Asijsko-pacifický region se podle stane nejrychleji rostoucím trhem Birkenstocku, kde se letos očekává růst tržeb o 25 %. Ale „příležitostí k růstu má mnoho,“ uvedla analytička Lorraine Hutchinsonová.
„Birkenstock rozšiřuje díky novým produktům svůj dosah mezi mladší zákazníky,“ napsala a dodala, že do obchodů láká čím dál více zákazníků. Právě silnější orientace na přímý prodej zákazníkům, včetně otevírání nových prodejen, může být katalyzátorem růstu tržního podílu.
„Opakujeme naše doporučení ‚koupit‘ a zůstáváme optimističtí ohledně potenciálu Birkenstocku dosáhnout růstu tržeb v rozmezí středních až vyšších desítek procent při marži EBITDA nad 30 %,“ uvedla Hutchinsonová.
Akcie firmy mají ovšem letos slabší výkon. Od začátku roku klesly téměř o 19 %.
Disney
Analytička Jessica Reif Ehrlichová zůstává pozitivní také u zábavního giganta Disney. Podle firmy se „fundamentální trendy zdají být stabilní“ a na obzoru je řada pozitivních faktorů.
Disney sází vše na streaming a připravuje se na digitální budoucnost, která by měla pomocit zmírnit problémy tradiční televize, píše Bloomberg. Ačkoli byla tato strategie nákladná, nyní začíná přinášet zisk – letos se očekává 18% růst zisku na akcii.
„V oblasti reklamy je světlým bodem sport a nadále vykazuje sílu oproti jiným kategoriím. První fáze spuštění nové sportovní služby ESPN pro přímý prodej zákazníkům se jeví pozitivně,“ uvedla Reif Ehrlichová s odkazem na sportovní službu Disney.
Podle serveru Front Office Sports může být blízko také potenciální prodej aktiv, jako je RedZone, nebo naopak získání majetkového podílu Národní fotbalové ligy (NFL) v rámci ESPN. Tím by se ESPN stala klíčovým partnerem NFL v době, kdy o sportovní vysílací práva usilují i a Prime Video.
Negativem však zůstává plánované clo na zahraniční filmy. Ačkoli podrobnosti zatím chybí, opakované prohlášení prezidenta Donalda Trumpa o navrhovaném 100% clu pravděpodobně zvýší rozpočty na tvorbu obsahu pro studia jako Disney a Warner Bros. Discovery.
Celková výkonnost však vedla v posledních výsledcích ke zvýšení výhledu celoročního zisku na akcii z původních 16 % na 18 %. Vedení společnosti očekává 1,3 miliardy dolarů zisku ze streamingu za celý rok a 8% růst provozního zisku v parcích, což zmírňuje obavy z konkurence spojené s otevřením zábavního komplexu Epic Universe.
„Držíme doporučení ‚koupit‘ a cílovou cenu 140 dolarů,“ uvedla.
Akcie společnosti vzrostly za posledních 12 měsíců o více než 20 %.
Spotify
Analytici oceňují u Spotify nedávnou iniciativy v oblasti audioknih a video podcastů, což spolu s rozšiřováním podílu smartphonů může pozitivně působit na ceny akcií.
„Ačkoli vysoké náklady na streamování hudby nejsou ideální, věříme, že je tu jasná cesta ke zlepšení ziskovosti, což vytváří prostor pro významný potenciál tvorby hodnoty – za předpokladu, že firma bude nadále realizovat své plány.“
Díky vyšším cenám, novým prémiovým tarifům a rozšíření reklamních aktivit má firma našlápnuto dosáhnout solidního růstu tržeb v rozmezí středních až vyšších desítek procent. Zlepšení jednotkových ekonomických ukazatelů podpoří také růst hrubé marže. A nedávné dohody s Merlinem a připravují Spotify na další fázi růstu.
Jmenování dvou generálních ředitelů ve Spotify a odchod zakladatele Daniela Eka připomíná podobnou změnu, k jaké došlo ve společnosti , když odešel Reed Hastings. Podle Bloombergu tento krok potvrzuje sílu obchodního modelu Spotify.
Akcie společnosti vzrostly za posledních 12 měsíců o více než 90 %.