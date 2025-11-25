AI tituly ztrácí dech. Technický ukazatel naznačuje u těchto akcií šanci na obrat

Technologické akcie spojené s umělou inteligencí ztratily minulý týden momentum, přestože reportovala silné výsledky. Všechny tři hlavní americké indexy skončily ve ztrátě a technický ukazatel RSI naznačuje, že některé tituly jsou přeprodané a mohou krátkodobě růst. Mezi nimi je také , Arista Networks či Uber, které se propadly až o 11 %, i když analytici jim stále dávají doporučení „koupit“.
Několik technologických akcií, které investoři během uplynulého týdne prodávali, by nyní mohlo růst, naznačuje podle analýzy CNBC jeden technický ukazatel. I přes páteční růst na akciovém trhu zaznamenaly všechny tři hlavní americké indexy ztrátový týden, když akcie spojené s umělou inteligencí ztratily momentum navzdory silným čtvrtletním výsledkům společnosti .
CNBC analyzovala akcie z indexu S&P 500, které se minulý týden prodávaly a nyní mají 14denní index relativní síly (RSI) pod 30, čímž se technicky řadí mezi přeprodané tituly. Na seznamu se objevily akcie jako poskytovatel softwaru pro správu databází , společnost pro síťová řešení datových center Arista Networks a platforma pro sdílenou dopravu Uber Technologies.
|ANET
|Arista Networks
|25,0
|Buy
|36,1
|-9,0
|SMCI
|Super Micro Computer
|24,8
|Hold
|40,7
|-13,3
|ORCL
|
|24,6
|Buy
|71,8
|-5,5
|UBER
|Uber Technologies
|24,6
|Buy
|33,3
|-9,0
|DELL
| Technologies
|24,4
|Buy
|33,2
|-12,2
|HUM
|
|24,2
|Hold
|28,4
|-5,8
|MCHP
|Microchip Technology
|23,9
|Buy
|50,1
|-8,3
|PANW
|Palo Alto Networks
|23,8
|Buy
|22,1
|-9,8
|BLK
|
|23,5
|Buy
|30,6
|-6,2
|IRM
|Iron Mountain
|21,9
|Buy
|39,6
|-9,2
|AXON
|Axon Enterprise
|21,8
|Buy
|53,5
|-6,3
|MOS
|
|21,8
|Buy
|47,2
|-8,1
|J
|Jacobs Solutions
|20,9
|Buy
|24,8
|-16,3
|BA
|
|20,3
|Buy
|40,9
|-7,8
|FISV
|Fiserv
|16,9
|Hold
|61,9
|-5,8
Arista Networks byla jednou z nejvíce přeprodaných akcií s RSI na úrovni 25 po poklesu minulý týden o 10,6 %. Letos přitom její akcie rostly díky nadšení okolo síťového vybavení potřebného pro AI datová centra, ale za listopad odepsaly téměř 26 %. Sentiment investorů vůči Aristě se zhoršil poté, co tato společnost vydala výhled tržeb za čtvrté čtvrtletí, který zklamal, přestože její výsledky za třetí čtvrtletí překonaly očekávání.
Podobně také dříve oblíbené technologické akcie Super Micro Computer a se nyní považují za přeprodané na základě jejich podobného 14denního RSI, který je něco pod 25. se minulý týden propadl téměř o 11 %, přičemž v pátek ztratil dalších téměř 6 %. Investoři zůstávají znepokojeni vysokými valuacemi spojenými s AI tituly a riziky spojenými s dluhovým financováním a kruhovými transakcemi na financování kapitálových výdajů do AI, kde figuruje také . Přesto mají analytici stále na Oraclu konsenzuální doporučení „koupit“ s cílovou cenou, která naznačuje více než 70% potenciální růst. je aktuálně 43 % pod svým zářijovým maximem.
Uber tento týden v rámci širších výprodejů na trhu klesl o 8,5 %. Jeho RSI se dostalo na 25. Akcie si však letos vedly lépe než trh, když vzrostly o 39 %. Také analytici oslovení LSEG jsou ohledně dalšího růstu optimističtí. Začátkem tohoto měsíce Uber oznámil upravený zisk EBITDA za třetí čtvrtletí pod konsenzuální prognózou analytiků, zatímco tržby očekávání překonaly.
„Poptávka v oblasti Mobility & Delivery zůstala ve třetím čtvrtletí lepší, než se obávalo, trendy rezervací byly stabilní a komentář k výhledu na čtvrté čtvrtletí pozitivní (zejména pokud jde o dynamiku iniciativ v oblasti doručování),“ napsal ve čtvrtečním komentáři klientům analytik Goldmanů Eric Sheridan, který má na Uber doporučení „koupit“. „To znamená, že po zveřejnění výsledků budou příběhy kolem střednědobých a dlouhodobých investic a jejich dopadu na přírůstkové marže pravděpodobně klíčovým tématem, na které se investoři budou v nadcházejících měsících zaměřovat — zejména s ohledem na to, jak se může v příštích letech vyvíjet prostředí [autonomních vozidel] (jak z hlediska konkurence, tak jako stimul pro síť Uberu).“
Mezi další akcie, které jsou přeprodané a mohly by zaznamenat krátkodobý odraz, patří , Palo Alto Networks a .