Detail - články
Stažení z politiky se vyplácí, Musk jako první překonal hranici půl bilionu dolarů

02.10.2025 9:55
Autor: ČTK

Elon Musk se stal prvním člověkem na světě, jehož majetek překonal hranici 500 miliard dolarů. Uvedl to časopis Forbes. Musk je nyní o 150 miliard USD bohatší než druhý Larry Ellison a je na půlce cesty, aby se stal prvním dolarovým bilionářem na světě. Forbes uvedl, že podle dat Forbes Real-Time Billionaires hodnota Muskova majetku překročila 500 miliard USD včera ve 21:30 SELČ. Loni v prosinci se Musk stal prvním člověkem s majetkem více než 400 miliard USD.

Akcie Tesly ve včerejším obchodování posílily o 3,3 procenta, v aftermarketu pak přidaly dalších 0,4 procenta. Muskovi včerejší růst Tesly přidal odhadovaných 9,3 miliardy USD k jeho majetku. Investoři nadále oslavují vyhlídku na jeho soustředění se na Teslu. Cena akcií firmy se od dubnového oznámení Muskova odchodu z role šéfa úřadu pro zefektivnění státní správy (DOGE) téměř zdvojnásobila. Muskův podíl 12 procent v Tesle nyní hodnotu 191 miliard dolarů.

tesla

A to nejsou do Muskova majetku započítány opce na akcie Tesly z Muskovy odměny za rok 2018, které by dnes měly hodnotu 133 miliard dolarů, pokud by je soud v Delaware v lednu 2024 nezrušil. Forbes snížil hodnotu těchto opcí o 50 procent s ohledem na očekávání výsledku Muskova odvolání proti rozhodnutí u Nejvyššího soudu státu Delaware. V září správní rada Tesly navrhla Muskovi nový rekordní balíček odměn, který by mu mohl přinést další akcie až za jeden bilion dolarů, pokud Tesla splní ambiciózní cíle, například osmkrát zvýšit tržní hodnotu během desesti let.

Tesla není jedinou firmou, které Musk vděčí za své jmění. Jeho vesmírná společnost SpaceX, kterou založil v roce 2002, má nyní hodnotu 400 miliard dolarů na základě soukromé nabídky ze srpna, což je nárůst oproti 350 miliardám dolarů v prosinci. Musk vlastní podle odhadu podíl 42 procent, který má hodnotu 168 miliard dolarů. Další část jeho majetku tvoří xAI Holdings, který Musk založil v březnu, když spojil svou novou společnost pro umělou inteligenci xAI se sociální sítí X, dříve Twitter, kterou získal v roce 2022. Hodnota sloučené společnosti byla odhadnuta na 113 miliard dolarů, přičemž Musk vlastní odhadovaný podíl 53 procent, což odpovídá hodnotě 60 miliard dolarů.

Hodnota majetku Elona Muska v březnu 2020 činila pouhých 24,6 miliardy USD, ale díky raketovému růstu akcií Tesly se už v srpnu 2020 stal pátým člověkem v historii s jměním 100 miliard USD. V lednu 2021 se stal nejbohatším člověkem světa s čistým jměním téměř 190 miliard dolarů. V září 2021 se pak stal třetím člověkem, jehož majetek překonal 200 miliard dolarů. V listopadu 2021 jeho majetek dosáhl 300 miliard dolarů a loni v prosinci 400 miliard USD. Pokud bude pokračovat tímto tempem, mohl by se Musk stát prvním bilionářem před březnem 2033.


 

