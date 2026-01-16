Hledat v komentářích

Detail - články  

Wall Street končí týden v mínusu: Trumpovy komentáře k Fedu víří trhy

16.01.2026 22:04
Autor: Jaromír Strnad, Patria Finance

Závěrečná obchodní seance v tomto týdnu na Wall Street nasadila investorům pořádného brouka do hlavy. Tento týden přinesl spousty odpovědí, ale snad ještě více otázek.

Výsledková sezóna za poslední čtvrtletí loňského roku je v plném proudu a jako tradičně ji odstartovaly banky. Příkladem mohou sloužit například banky Bank of America, jenž v tomto týdnu udržela mírný zisk kolem 1 %. Ještě výrazněji lépe se vedlo investiční společnosti BlackRock, která představila rekordní čistý zisk na akcii 13,16 USD, a to při tržbách 7,008 mld. USD. Opačná stránka mince, takto lze v krátkosti shrnout finanční výsledky banky JP Morgan, která naopak zaostala při konsensu trhu, a především právě u investiční divize.

Kromě finančních domů reportovala asijská technologická společnost TSMC a její výsledky přinesly spousty radosti investorů do technologických společností, především pro výrobce strojů, díky kterým jsou úspěšné produkty například od Nvidia či AMD. Akcie i díky rostoucímu kapexu v oblasti AI posílily v průběhu týdne cirka o 3,5 %, ale mnohem větší radost udělal report akcionářům ASML, kterým je právě TSMC největším zákazníkem. ASML se vyšplhalo až ke svým maximům 1375 USD a z pohledu týdne narostlo přibližně o 6,5 %.

Bohužel výsledková sezóna nebylo jediné téma, které dokázalo ovlivnit náladu investorů. Svoji významnou roli sehrála geopolitika v podání amerického prezidenta D. Trumpa, jenž se svými kroky snaží ovlivnit nezávislost americké centrální banky FED a současně jeho poslední kroky k získání Grónska, které je součástí dánského království, avšak prezident USA se snaží tento fakt vyvrátit. V neposlední řadě je tu opět riziko středního východu, přesněji Íránu.

Pár slov k americké centrální bance a americkému prezidentovi, který je znám i jako úspěšný obchodník, a jakožto šéf mnoha firem jsou jeho zájmem nižší úrokové sazby. Současné vedení Fedu ovšem až takto holubičí postoj nemá, a proto se investoři začali obávat o nezávislost Fedu, což logicky zvyšuje nervozitu na trzích a tlačí investory do bezpečnějších přístavů, například v podobě drahých kovů. Nejčastěji skloňovanými jmény jsou Kevin Hassent, který je vnímám jako market-friendly persona a Kevin Warsch, který je historicky znám především tvrdším postojem k inflaci, ale současně má jednu „neduhu“, tedy že je méně ochotný držet sazby nízko.

Nepříjemnými jsou i poslední výroky prezidenta D. Trumpa, který promluvil o možných tarifech pro země, které „nepodpoří USA ohledně Grónska“.

Akciové trhy se po většinu pátku držely v blízkosti závěrečných hodnot včerejšího dne, průmyslový Dow Jones klesl o 0,2 % a průměr S&P 500 či technologický Nasdaq zakončily seanci rovněž v mínusu, a to 0,1 %.



Váš názor
Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
