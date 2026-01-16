Wall Street končí týden v mínusu: Trumpovy komentáře k Fedu víří trhy

Závěrečná obchodní seance v tomto týdnu na Wall Street nasadila investorům pořádného brouka do hlavy. Tento týden přinesl spousty odpovědí, ale snad ještě více otázek.
Výsledková sezóna za poslední čtvrtletí loňského roku je v plném proudu a jako tradičně ji odstartovaly banky. Příkladem mohou sloužit například banky , jenž v tomto týdnu udržela mírný zisk kolem 1 %. Ještě výrazněji lépe se vedlo investiční společnosti , která představila rekordní čistý zisk na akcii 13,16 USD, a to při tržbách 7,008 mld. USD. Opačná stránka mince, takto lze v krátkosti shrnout finanční výsledky banky , která naopak zaostala při konsensu trhu, a především právě u investiční divize.
Kromě finančních domů reportovala asijská technologická společnost TSMC a její výsledky přinesly spousty radosti investorů do technologických společností, především pro výrobce strojů, díky kterým jsou úspěšné produkty například od či AMD. Akcie i díky rostoucímu kapexu v oblasti AI posílily v průběhu týdne cirka o 3,5 %, ale mnohem větší radost udělal report akcionářům , kterým je právě TSMC největším zákazníkem. se vyšplhalo až ke svým maximům 1375 USD a z pohledu týdne narostlo přibližně o 6,5 %.
Bohužel výsledková sezóna nebylo jediné téma, které dokázalo ovlivnit náladu investorů. Svoji významnou roli sehrála geopolitika v podání amerického prezidenta D. Trumpa, jenž se svými kroky snaží ovlivnit nezávislost americké centrální banky FED a současně jeho poslední kroky k získání Grónska, které je součástí dánského království, avšak prezident USA se snaží tento fakt vyvrátit. V neposlední řadě je tu opět riziko středního východu, přesněji Íránu.
Pár slov k americké centrální bance a americkému prezidentovi, který je znám i jako úspěšný obchodník, a jakožto šéf mnoha firem jsou jeho zájmem nižší úrokové sazby. Současné vedení Fedu ovšem až takto holubičí postoj nemá, a proto se investoři začali obávat o nezávislost Fedu, což logicky zvyšuje nervozitu na trzích a tlačí investory do bezpečnějších přístavů, například v podobě drahých kovů. Nejčastěji skloňovanými jmény jsou Kevin Hassent, který je vnímám jako market-friendly persona a Kevin Warsch, který je historicky znám především tvrdším postojem k inflaci, ale současně má jednu „neduhu“, tedy že je méně ochotný držet sazby nízko.
Nepříjemnými jsou i poslední výroky prezidenta D. Trumpa, který promluvil o možných tarifech pro země, které „nepodpoří USA ohledně Grónska“.
Akciové trhy se po většinu pátku držely v blízkosti závěrečných hodnot včerejšího dne, průmyslový Dow Jones klesl o 0,2 % a průměr S&P 500 či technologický Nasdaq zakončily seanci rovněž v mínusu, a to 0,1 %.