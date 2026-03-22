Víkendář: Podle firem zatím AI nic velkého nepřináší. Bude se to měnit?

22.03.2026 8:13
Autor: Redakce, Patria.cz

Ekonom Ivan Jocov a jeho kolegové na stránkách VoxEU prezentují závěry studie provedené mezi 5 000 společnostmi z USA, Velké Británie, Německa a Austrálie. Výsledky ukazují, že „asi 70 % firem aktivně využívá umělou inteligenci, zejména mladší a produktivnější z nich. Celkově ale hovoří o malém dopadu AI pozorovaném za poslední tři roky, více než 80 % firem neuvádí žádný vliv na zaměstnanost a produktivitu.“ Očekávání jsou ale podle studie jinde.

Podle ekonomů se zavádění umělé inteligence liší v závislosti na charakteristikách firem. Produktivnější, větší a ziskovější společnosti používají umělou inteligenci více. Opačně působí i věk vedení firem. A využívání umělé inteligence se také liší podle odvětví. U britských firem je nejvyšší ve finančním sektoru a ve vědeckých oborech. Konkrétní data pak celkově ukazují, že „dopad umělé inteligence na zaměstnanost je za poslední tři roky v průměru téměř nulový“. I když mezi zmíněnými čtyřmi zeměmi existují určité rozdíly, ve Velké Británii firmy odhadují, že umělá inteligence za poslední tři roky snížila zaměstnanost přibližně o 0,14 %.

Firmy také hovoří o mnohem větším dopadu AI v budoucnu. „Ve zmíněných čtyřech zemích v průměru očekávají, že umělá inteligence v příštích třech letech sníží zaměstnanost zhruba o 0,7 %, tj. cca o 0,23 % ročně. Největší dopady jsou očekávány ve Spojeném království, následují USA. Německé a australské firmy nepředpokládají, že umělá inteligence bude mít v příštích třech letech tak velký vliv na celkovou zaměstnanost, pravděpodobně kvůli regulovanějším trhům práce.“

Firmy také předpovídají značné zvýšení produktivity. „Uvádí se, že za poslední tři roky umělá inteligence zvýšila produktivitu ve všech společnostech skoro o 0,29 %. Nicméně 89 % všech firem v našem průzkumu hovoří o nulovém dopadu AI na jejich produktivitu, což naznačuje, že tyto dopady jsou ve skutečnosti omezené a koncentrují se na malou podskupinu podniků.“ Očekává se však, že „v příštích třech letech přijdou větší pozitivní dopady umělé inteligence na produktivitu. Firmy v průměru očekávají, že AI zvýší produktivitu téměř o 1,4 %, což odpovídá asi 0,5 % ročně. Největší jsou očekávání v USA (+ 2,3 %), následuje Spojené království (+ 1,9 %), Austrálie (+ 0,9 %) a Německo (+0,9 %).“

Ekonomové tedy vše shrnují s následujícím: „Umělou inteligenci v současnosti využívá kolem 70 % podniků a očekává se, že jejich počet poroste. Firmy odhadují, že umělá inteligence měla dosud malý dopad na zaměstnanost a za poslední tři roky způsobila pouze mírné zvýšení produktivity. Očekávají však, že AI bude mít ve střednědobém horizontu mnohem větší dopady, zvýší produktivitu v průměru cca o 1,4 %. Zároveň podniky očekávají, že umělá inteligence v příštích třech letech sníží zaměstnanost přibližně o 0,7 %.“


