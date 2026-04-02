Trump opět eskaluje hrozby Íránu, padají naděje na brzký konec války i futures. Ropa nad 107 dolary za barel

02.04.2026 8:45
Autor: Gabriela Rainová, Patria Finance

Včerejší naděje na brzký konec války v Íránu dostaly studenou sprchu. Donald Trump v noci na dnešek hrozil extrémně tvrdým zásahem vůči Íránu a zopakoval hrozbu útoků na íránské elektrárny a nově i na ropná zařízení. Mezitím Trumpova cla vedou Kanadu a Čínu ke spolupráci v rámci automobilového sektoru, OpenAI čelí prodejům na sekundárním trhu a akcie Eli Lilly rostou po schválení její pilulky na hubnutí v USA, která přímo konkuruje Wegovy od Novo Nordisk.

Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 -2,0 %, FTSE 100 -0,8 % a DAX -1,8 %. Futures na americké akciové indexy: Dow Jones mini -1,2 %, S&P 500 mini -1,4 % a Nasdaq 100 mini -1,7 %.

Agentura Fitch potvrdila dlouhodobý ratingový rating společnosti GasNet na úrovni BBB+, výhled stabilní. Samostatný úvěrový profil byl zvýšen z BBB+ na BBB+.

Cena ropy Brent vyskočila nad 107 dolarů a akciové futures padají poté, co Donald Trump signalizoval eskalaci války proti Íránu, což ztlumilo naděje na její rychlé vyřešení. Americký prezident uvedl, že v příštích dvou až třech týdnech zasáhne Írán „extrémně tvrdě“ a neuvedl žádný jasný časový harmonogram ukončení. Také obnovil hrozby útoku na íránské elektrárny a ropná zařízení. „Nezaútočili jsme na jejich ropu, i když je to nejsnazší cíl ze všech, protože by měli jen mizivou šanci na přežití nebo obnovu. Ale můžeme na ni zaútočit a bude pryč a nebudou s tím moct nic udělat." Íránský prezident mezitím napsal Američanům dopis, v němž je vyzval, aby se dívali za hranice rétoriky, a uvedl, že jeho země si agresi nezvolila.

Čína díky Trumpově obchodní válce míří do Kanady. Společnost Stellantis údajně diskutuje o možnostech výroby elektromobilů v této zemi s čínským partnerem Zhejiang Leapmotor, což svědčí o tom, jak rychle se automobilový průmysl přetváří poté, co Kanada otevřela dveře společnostem z největšího automobilového trhu na světě. Potenciální výroba vozidel pod čínským vedením u dříve tradičního spojence USA ukazuje dominový efekt Trumpových cel za automobily a nákladní vozy vyrobené v zahraničí, které narušily kdysi integrovaný severoamerický automobilový sektor a stály automobilky miliardy dolarů. Mohlo by tak jít o první velkou čínskou investici do automobilů v Kanadě od doby, kdy premiér Mark Carney v lednu dosáhl dohody s prezidentem Si Ťin-pchingem o snížení cel na elektromobily vyrobené v Číně.

Akcie OpenAI ztratily oblibu na sekundárním trhu, protože se investoři rychle obracejí k Anthropic, jejímu největšímu konkurentovi. I když se OpenAI v posledních měsících předháněla v získávání desítek miliard dolarů, zakladatel Next Round Capital Ken Smythe uvedl, že její sekundární trh zaznamenává pokles poptávky po akciích. V posledních týdnech oslovilo jeho společnost s nabídkou prodeje akcií OpenAI za 600 milionů dolarů asi půl tuctu institucionálních investorů, včetně hedgeových fondů a firem rizikového kapitálu, které v ní drží velké podíly.

Pilulka na hubnutí Foundayo od Eli Lilly byla schválená v USA, což zvýšilo tlak na společnost Novo Nordisk, která začátkem tohoto roku uvedla na trh svou pilulku na obezitu. Lilly se rychle snaží dohnat Novo, jehož pilulka Wegovy je od schválení v prosinci velmi žádaná. Lilly již vyrobila miliardy dávek Foundayo a podle analytiků z Wall Street by tržby mohly do roku 2030 dosáhnout 18 miliard dolarů.

 

FRESH živě: Ekonomické a tržní dopady íránské války
01.04.2026 9:50
FRESH živě: Ekonomické a tržní dopady íránské války
Válka na Blízkém východě trvá už pět týdnů, což má negativní dopad na ...
OpenAI získala na rozvoj rekordních 122 miliard dolarů
01.04.2026 12:02
OpenAI získala na rozvoj rekordních 122 miliard dolarů
Společnost OpenAI získala od investorů 122 miliard USD (2,6 bilionu K...
Na íránskou válku těžce doplácí luxusní sektor. Akcie LVMH klesly v prvním čtvrtletí nejvíce v historii
01.04.2026 13:28
Na íránskou válku těžce doplácí luxusní sektor. Akcie LVMH klesly v prvním čtvrtletí nejvíce v historii
Letošní první čtvrtletí bylo pro akcie francouzského luxusního konglom...
Jen úlevné oživení, hodnotí analytici růst akcií. Drahá ropa a Blízký východ vrhají stín na další vývoj
01.04.2026 16:06
Jen úlevné oživení, hodnotí analytici růst akcií. Drahá ropa a Blízký východ vrhají stín na další vývoj
Úlevná akciová rally posledních dní, za níž se skrývá narůstající neji...
Akcie rostly díky naději na konec války, ropa oslabila
01.04.2026 22:03
Akcie rostly díky naději na konec války, ropa oslabila
Americké akcie dnes pokračovaly v růstu, protože trh reagoval na sílíc...


