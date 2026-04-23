České dividendy v centru pozornosti, příměří uklidňuje trhy a Tesla zvyšuje investice do AI a robotiky

23.04.2026 8:44
Autor: Gabriela Rainová, Patria Finance

ČEZ navrhl vyplatit dividendu 42 korun na akcii, ale o konečné výplatě rozhodne červnová valná hromada. Komerční banka hlasuje o rozdělení celého loňského zisku mezi akcionáře už dnes a Moneta se obchoduje poslední den s nárokem na dividendu. Trump prodloužil příměří s Íránem a v USA reportovala Tesla.

Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 -0,6 %, FTSE 100 -0,4 % a DAX -0,7 %. Futures na americké akciové indexy: Dow Jones mini -0,6 %, S&P 500 mini -0,4 % a Nasdaq 100 mini -0,3 %.

Vedení ČEZ včera navrhlo vyplacení dividendy 42 korun za jednu akcii. Odpovídá to 80 procentům z loňského očištěného čistého zisku. V případě schválení návrhu by tak podnik akcionářům vyplatil 23 miliard korun. O konečné výši dividendy bude 1. června rozhodovat valná hromada podniku. Akcionáři, z nichž největší je stát, mohou podat vlastní návrh.

Valná hromada Komerční banky dnes rozhodne o výplatě dividendy z loňského čistého zisku. Představenstvo banky navrhlo dividendu 95,60 koruny na akcii, tedy v objemu celého čistého zisku. Za rok 2024 byla dividenda 91,30 koruny na akcii, rovněž z celého čistého zisku. "S ohledem na současnou situaci a předpoklady hodlá vedení Komerční banky pro rok 2026 navrhnout výplatu dividend ve výši 80 procent konsolidovaného čistého zisku vytvořeného v tomto roce připadajícího akcionářům," uvedla banka v únoru při zveřejnění výsledků.

MONETA se dnes obchoduje poslední den s nárokem na dividendu 11,5 Kč/akcie.

CSG dodá evropskému zákazníkovi munici pro dělostřelectvo dlouhého doletu v hodnotě téměř 250 milionů eur. Dodávky by měly proběhnout v průběhu deseti měsíců.

Americký prezident Donald Trump prodloužil příměří s Íránem, údajně na žádost Pákistánu, do doby, než Teherán předloží jednotný mírový návrh a budou dokončena jednání. Blokáda íránských přístavů americkým námořnictvem však zůstala v platnosti a Írán zabavil dvě lodě v Hormuzském průlivu. Washington čeká na nový íránský mírový návrh bez pevně stanoveného termínu, ačkoli Teherán tvrdí, že se v nejbližší době neplánuje do jednáních zapojit.

Tesla oznámila, že letos zainvestuje přes 25 miliard dolarů – o 5 miliard dolarů více, než se původně odhadovalo, když Elon Musk pokračuje ve své ambici transformovat výrobce elektromobilů na společnost zabývající se umělou inteligencí a robotikou. Akcie v prodlouženém obchodování vymazaly zisky, a to i přesto, že firma překonala odhad zisku za první čtvrtletí. Více k výsledkům zde.

"Výsledky firem byly dobré – otázkou je, zda budou dobré i nadále, pokud budeme i nadále ve válce," dodal. Po zveřejnění hospodářských výsledků zamířily vzhůru akcie výrobce letecké techniky Boeing. Vzrostly i akcie výrobců čipů, jako je Micron Technology.




Kalendář událostí
ČasUdálost
9:30DE - PMI v průmyslu
10:00EMU - PMI v průmyslu
14:30USA - Nové žádosti o dávky v nezam.
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět