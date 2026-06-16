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Akcie rostou pomaleji, ale příznivý sentiment odolává rizikům na obzoru

Akcie rostou pomaleji, ale příznivý sentiment odolává rizikům na obzoru

16.06.2026 11:46
Autor: Tomáš Vlk, Patria Finance

Ne že by byl zavřený Hormuz pro finanční trhy v posledních měsících nějakou překážkou v růstu, ale zpráva o jeho pravděpodobném otevření se včera i tak mocně slavila. Během dneška růst hlavních akciových indexů ztrácí tempo, ale neustává. V Evropě index DAX stoupá o 0,7 pct, FTSE100 je nahoře o půl procenta, CAC40 je +0,8 pct a AEX roste aspoň o 0,2 procenta. Americké futures se z mírného záporu během dopoledne přehouply lehce do zeleného. 

Objevují se pochybnosti, jak to vlastně s tím zprůchodněním Hormuzského průlivu bude, jestli budou muset být odstraněny miny nebo zda budou dopravci muset platit Íránu. Dohoda, která by takové informace měla obsahovat, zatím není veřejná. A samozřejmě je tu riziko, že na poslední chvíli nedojde k podpisu. Navíc se blíží zasedání Fedu, které přinese nejen novou prognózu, ale také nejistotu spojenou s pozicí nového předsedy. 

Dnes rozhodovala o měnové politice japonská centrální banka. Podle očekávání došlo ke zvýšení základní sazby o 25 bps na 1 procento. Komentář nepřinesl vážné překvapení a nechal otevřený prostor pro další zvedání sazeb. To by ale mělo přijít později - trh čeká další takový krok až koncem roku. Japonskému jenu vyšší sazby moc nepomáhají a jeho kurz k dolaru se drží u hranice 160. Citelně se ale zvedl delší konec japonské výnosové křivky. Na druhou stranu, nesledujeme nákazu na západních trzích, kde výnosy dluhopisů dnes naopak klesají. Díky tomu se nepřenáší nervozita ani na akcie.

Data o čínském maloobchodu byla slabší, když ukázala pokles za květen. Naopak průmyslová výroba v Číně nepatrně překonala očekávání svým růstem. Kalendář na dnešek už neslibuje důležité události. Eurodolar víceméně drží pozice kolem 1,1600 a stabilní je dopoledne také cena zlata. Ani na koruně nesledujeme podstatné změny, když se její kurz k euru nachází u 24,16.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:46 SEČ:
Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CZK/EUR 24.1551 0.0409 24.1671 24.1385
CZK/USD 20.8200 -0.0600 20.8730 20.8100
HUF/EUR 349.5215 -0.2721 350.9264 349.3210
PLN/EUR 4.2464 -0.1033 4.2551 4.2452
Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CNY/EUR 7.8398 0.0542 7.8459 7.8248
JPY/EUR 185.9850 0.0699 186.1430 185.4420
JPY/USD 160.3420 0.0119 160.3570 160.0480
USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
GBP/EUR 0.8647 0.0399 0.8651 0.8639
CHF/EUR 0.9224 0.1738 0.9226 0.9206
NOK/EUR 11.0575 0.1386 11.0786 11.0497
SEK/EUR 10.9012 0.0142 10.9119 10.8856
USD/EUR 1.1601 0.0479 1.1609 1.1575
Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
AUD/USD 1.4152 0.0849 1.4199 1.4134
CAD/USD 1.4005 0.1129 1.4018 1.3990
* vůči závěru evropského obchodování z předchozího dne

Pozn. Aktuální kurzy měn najdete v sekci Měny&Sazby - Online - Měny




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