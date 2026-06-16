Akcie rostou pomaleji, ale příznivý sentiment odolává rizikům na obzoru

Ne že by byl zavřený Hormuz pro finanční trhy v posledních měsících nějakou překážkou v růstu, ale zpráva o jeho pravděpodobném otevření se včera i tak mocně slavila. Během dneška růst hlavních akciových indexů ztrácí tempo, ale neustává. V Evropě index DAX stoupá o 0,7 pct, FTSE100 je nahoře o půl procenta, CAC40 je +0,8 pct a AEX roste aspoň o 0,2 procenta. Americké futures se z mírného záporu během dopoledne přehouply lehce do zeleného.
Objevují se pochybnosti, jak to vlastně s tím zprůchodněním Hormuzského průlivu bude, jestli budou muset být odstraněny miny nebo zda budou dopravci muset platit Íránu. Dohoda, která by takové informace měla obsahovat, zatím není veřejná. A samozřejmě je tu riziko, že na poslední chvíli nedojde k podpisu. Navíc se blíží zasedání Fedu, které přinese nejen novou prognózu, ale také nejistotu spojenou s pozicí nového předsedy.
Dnes rozhodovala o měnové politice japonská centrální banka. Podle očekávání došlo ke zvýšení základní sazby o 25 bps na 1 procento. Komentář nepřinesl vážné překvapení a nechal otevřený prostor pro další zvedání sazeb. To by ale mělo přijít později - trh čeká další takový krok až koncem roku. Japonskému jenu vyšší sazby moc nepomáhají a jeho kurz k dolaru se drží u hranice 160. Citelně se ale zvedl delší konec japonské výnosové křivky. Na druhou stranu, nesledujeme nákazu na západních trzích, kde výnosy dluhopisů dnes naopak klesají. Díky tomu se nepřenáší nervozita ani na akcie.
Data o čínském maloobchodu byla slabší, když ukázala pokles za květen. Naopak průmyslová výroba v Číně nepatrně překonala očekávání svým růstem. Kalendář na dnešek už neslibuje důležité události. Eurodolar víceméně drží pozice kolem 1,1600 a stabilní je dopoledne také cena zlata. Ani na koruně nesledujeme podstatné změny, když se její kurz k euru nachází u 24,16.
Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:46 SEČ:
|CZK/EUR
|24.1551
|0.0409
|24.1671
|24.1385
|CZK/USD
|20.8200
|-0.0600
|20.8730
|20.8100
|HUF/EUR
|349.5215
|-0.2721
|350.9264
|349.3210
|PLN/EUR
|4.2464
|-0.1033
|4.2551
|4.2452
|CNY/EUR
|7.8398
|0.0542
|7.8459
|7.8248
|JPY/EUR
|185.9850
|0.0699
|186.1430
|185.4420
|JPY/USD
|160.3420
|0.0119
|160.3570
|160.0480
|GBP/EUR
|0.8647
|0.0399
|0.8651
|0.8639
|CHF/EUR
|0.9224
|0.1738
|0.9226
|0.9206
|NOK/EUR
|11.0575
|0.1386
|11.0786
|11.0497
|SEK/EUR
|10.9012
|0.0142
|10.9119
|10.8856
| USD/EUR
|1.1601
|0.0479
|1.1609
|1.1575
|AUD/USD
|1.4152
|0.0849
|1.4199
|1.4134
|CAD/USD
|1.4005
|0.1129
|1.4018
|1.3990