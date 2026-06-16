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Průzkum BofA: Investoři do AI mírně brzdí, ale z akcií stále neutíkají

Průzkum BofA: Investoři do AI mírně brzdí, ale z akcií stále neutíkají

16.06.2026 13:42
Autor: Gabriela Rainová, Patria Finance

Boom akcií spojených s umělou inteligencí není podle investorů zdaleka u konce. Většina jich věří, že trh je stále ve fázi zrychlujícího růstu, který pohání zejména strach z promeškané příležitosti.

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