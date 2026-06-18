Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články  
Čínské akcie padají do medvědího trhu. Tíží je akcie Alibaby i Tencentu

Čínské akcie padají do medvědího trhu. Tíží je akcie Alibaby i Tencentu

18.06.2026 12:09
Autor: Gabriela Rainová, Patria Finance

Index čínských akcií směřuje do medvědího trhu po slabém výkonu internetových a spotřebitelských firem. Zatímco globální trhy i indexy sousedících asijských ekonomik těží z boomu umělé inteligence, čínské indexy zaostávají kvůli své struktuře a absenci silného zastoupení čipových a hardware titulů.

Pokračování článku je dostupné jen klientům placených služeb Patria Plus / Investor Plus případně uživatelům platformy Patria Direct. Pokud jste klientem těchto služeb, potom je nutné se Přihlásit.

Patria Plus / Investor PlusV rámci placeného informačního servisu získáte přístup ke kompletnímu zpravodajství www.patria.cz bez jakýchkoliv omezení. Veškeré zprávy, komentáře a horké zprávy jsou zobrazovány terminálovou metodou (bez nutnosti obnovovat stránku) bez zpoždění a v plné verzi. 

Nejen zpravodajství, ale i další služby získáte v Patria Plus / Investor Plus - sms a e-mailové zpravodajství, data z finančních trhů v reálném čase, kompletní analytický servis, rozsáhlé databáze časových řad ke stažení, prognózy vývoje a valuace, ekonomické fundamenty, nástroje a kalkulátory... více


Čtěte více:

Varovný signál z Číny. Dubnová data zklamala napříč sektory, nerovnováha se prohlubuje
18.05.2026 11:08
Varovný signál z Číny. Dubnová data zklamala napříč sektory, nerovnováha se prohlubuje
Dubnová data z čínské ekonomiky přinesla nepříjemné překvapení a ukáza...
Čínská mezera a americké překvapení
22.05.2026 14:42
Čínská mezera a americké překvapení
Commerzbank ve svých nových predikcích mimo jiné píše, že relativní ek...
Víkendář: Chce Čína dotacemi a exporty dosáhnout i „poslušnosti“ jiných?
13.06.2026 9:03
Víkendář: Chce Čína dotacemi a exporty dosáhnout i „poslušnosti“ jiných?
Americký ekonom Noah Smith doporučuje Evropě, aby se bránila proti čín...
Víkendář: Čína netouží obchodovat, chce jen prodávat. A Evropa by měla reagovat
14.06.2026 9:08
Víkendář: Čína netouží obchodovat, chce jen prodávat. A Evropa by měla reagovat
Podle amerického ekonoma Noaha Smithe by Evropa měla přijmout opatření...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
18.06.2026
13:38Bank of England drží sazby, varování před inflací ale trvá
12:20Apple a Intel spojují síly. Strategické partnerství má oživit americký polovodičový průmysl
12:09Čínské akcie padají do medvědího trhu. Tíží je akcie Alibaby i Tencentu  
10:59Nový šéf Fedu trhy nepotěšil, dnes je však první reakce výrazně korigována  
10:00Silné vyhlídky pro Amazon. Akcii podepřely klíčové supporty  
8:48ČNB rozhoduje o sazbách, podpis mírové dohody uklidňuje trhy a Fed pod Warshem přitvrzuje  
6:06IEA: Poptávka po ropě slábne, zásoby OECD jsou nejníže za 30 let  
17.06.2026
22:52Premiéru Kevina Warshe zastínil jestřábí obrat vedení Fedu
20:55Fed ponechal úroky beze změny, naznačil však jejich zvýšení
17:02Na jak silných nohou trh stojí po „11 % korekci“?
14:48Traders Talk: Polovodiče táhnou rally, ale mohou bolet nejvíc. Co teď hrát?
13:04SpaceX překonala Amazon a krátce i Microsoft. Její růst ale stojí na křehkých základech  
11:29Volatilita na techu a smíšené obchodování před premiérou nového šéfa Fedu  
10:22Jakub Blaha: Evropské automobilky v krizi, tlak na marže bude pokračovat  
9:12Rozbřesk: O krátkém a dlouhém konci české výnosové křivky. Jak se budou vyvíjet úrokové sazby?
8:55Komerční banka, a.s.: Oznámení o stanovení MREL
8:46SpaceX pokračuje v letu do stratosféry, Volkswagen je pod tlakem a dnes bude mít premiéru nový šéf Fedu  
6:00Warsh chce změnit Fed. Méně komunikace, více flexibility  
16.06.2026
22:01Technologické akcie zastavily růst S&P 500, SpaceX výrazně posílil  
17:14Jen jedna dominance

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
13:00UK - Jednání BoE, základní sazba
14:30CZ - Měnové jednání ČNB, zákl. sazba
14:30USA - Index filadelfského Fedu
14:30USA - Nové žádosti o dávky v nezam.
16:00USA - Předstihový index Conference Board, m/m
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět