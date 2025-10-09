Hledat v komentářích

Výsledková sezóna Česko: Kalendář pro 3. čtvrtletí 2025

Výsledková sezóna Česko: Kalendář pro 3. čtvrtletí 2025

09.10.2025 11:28
Autor: Redakce, Patria.cz

Přinášíme vám kalendář vybraných firemní výsledků pro domácí výsledkovou sezónu za třetí čtvrtletí roku 2025. Na Patria.cz pro Vás výsledkovou sezónu průběžně pokrýváme.

Zdrojem uvedených dat jsou kalendáře význačných událostí pro investory zveřejněné samotnými emitenty. Přesné datum a čas se mohou měnit a nejsou průběžně aktualizovány. Tituly uvedené v tomto kalendáři jsou aktuálně komponenty hlavního indexu PX Burzy cenných papírů Praha.

Legenda: Typ - E - Expected (očekávané datum); C - Confirmed (potvrzené datum); Odhad EPS je odhad analytiků oslovených agenturou Bloomberg

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Čtěte více:

Výsledková sezóna v Evropě: Kalendář pro 3. čtvrtletí 2025
09.10.2025 11:28
Výsledková sezóna v Evropě: Kalendář pro 3. čtvrtletí 2025
Přinášíme Vám kalendář výsledkové sezóny v západní Evropě od 9. října ...
Výsledková sezóna v USA: Kalendář pro 3. čtvrtletí 2025
09.10.2025 11:27
Výsledková sezóna v USA: Kalendář pro 3. čtvrtletí 2025
Patria.cz Vám přináší kalendář výsledkové sezóny nejdůležitějších fire...


