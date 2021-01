Franklin Templeton: Proč půjde digitální transformace za hranice této pandemie

Americké technologické akcie zažily další výjimečný rok. Pandemie Covid-19 loni urychlila digitální tranformaci a tento trend nevykazuje žádné známky zpomalování. Jonathan Curtis z Franklin Equity Group vysvětluje, proč se domnívá, že pandemie znamenala pro mnoho firem začátek jejich digitální cesty.

S končícím rokem 2020 je jasné, že role technologií v každodenním životě se zvýšila. Koronavirus přiměl některé lidi spoléhat na technologie pro práci z doova, vzdělávání z domova, e-commerce, péči o zdraví na dálku, donášku bez kontaktu a další užití. Řadě z nás vnikaly během uplynulého roku tyto technologie do života mnohem výrazněji.

Toto urychlené přijetí témat souvisejících s technologiemi způsobilo, že se mnoho firem z informačního sektoru stalo po většinu loňského roku výjimečnými performery. Stejný sektor také poskytl nejlepší růstový profril v indexu S&P 500 za poslední čtyři roky.

Jsou valuace technologických firem ospravedlněné? Tak často zněla otázka investorů. Podle našeho výzkumu se IT sektor v posledních 30 letech obchodoval za v průměru 13% prém. i k indexu S&P 500, měřeno podle podilů ceny k zisku očekávanému v příštích 12 měsících. Na konci listopadu se sektor obchodoval se zhruba 9% prémií, která je vzhledem k jeho kvalitě a mimořádnému růstu podle nás přiměřená.

Valuace technologických akcií mohou vypadat zvýšeně, jakožto dlouhodobí investoři se ale domníváme, že takto skromná prémie je udržitelná. Koronavirová krize vyvolal dlouhodobé, strukturální uspíšení digitální transformace a zlepšila kvalitu podnikání v tomto sektoru. Kromě toho do sektoru vstupovali noví investoři, kteří šli za strukturálním růstem a relativně stabilním ziskovým profirlem ve srovnání s jinými oblastmi trhu.

Podle naší analýzy vypadají tituly z oblasti informačních technologií rozumněji oceněné, když se bere do úvahy tento růstový profil, a sektor má poměr ceny/zisku k růstu (PEG), který je všeobecně lepší než širší trh.

Proč digitální transformace teprve začala

Domníváme se, že digitální transformace bude mít dlouhodobý pozitivní dopad na širší trh a bude od nynějška pouze zrychlovat. Společnosti, které ji akceptují a vnímají jako klíčového hybatele svého byznysu, by dlouhodobě měly dosáhnout lepší výkonnosti.

Na významu budou digitální transformace a s ní spojená dílčí témata získávat podle nás i v postpandemickém světě.

Podle našeho výzkumu je digitální transformace obrovskou příležitostí za mnoho bilionů dolarů, která je navíc stále ve svých počátečních fázích.

Pro mnoho firem byla pandemie počátkem jejich digitální cesty. Firmy nyní musejí operacionalizovat, co se během krize naučily, rozšířit, co fungovalo, opustit, co nefungovalo a pokračovat ve zdokonalování.

Co znamená vakcína proti koronaviru pro technologie

Informace o vakcínách proti Covid-19 a o možném konci pandemie vyvolaly otázky, zda firma z oblastí mimo IT nenabízejí atraktivnější valuace na relativní bázi než IT firmy. Krátkodobí investoři podle nás mohou vyrotovat z technologií do jiných sektorů, které by z návratu k určitému zdání normálnosti mohly profitovat.

Domníváme se každopádně, že sekulární – ve smyslu déletrvající - vždycky poráží cyklické a že pro dlouhodobého investora by bylo krátkozraké z technologického prostoru vystupovat. Firmy, studenti, spotřebitelé i pacienti si během krize osvojili nové digitální dovednosti a očekávání. Naučili se tyto technologie používat a zjistili, jak s jejich pomocí obohatit svoje životy. Nárůst produktivity plynoucí z těchto digitálních řešení je jednoduše řečeno moc přitažlivý na to, aby se od něj upouštělo. Covid-19 podle nás v technologickém sektoru natrvalo změnil věci k lepšímu.

Rizika naší prognózy

Navzdory našemu celkově optimistickému dlouhodobému výhledu na technologie jsou zde pochopitelně otázky spojené s tím, jak předáním moci ve Washingtonu ovlivní prostor technologií. Obzvláště velkou pozornost klademe na klíčové otázky regulace technologií a vztah mezi USA a Čínou.

Na straně regulace technologií budeme muset čekat, dokud nebude jasné, která politická strana ovládne Senát. V případě rozdělené vlády se velké technologické firmy budou mít pravděpodobně málo čeho se obávat. . Pokud bude kontrolu držet jedna strana, domníváme se, že regulatorní rizika se pro technologické giganty zvětšují, také ale pozorujeme výrazné právní překážky pro nějaké zásadnější změny. Zvolený prezident Biden kromě toho nesignalizoval velkou touhu po nějaké regulatorní změně v IT sektoru nebo sektoru komunikačních služeb nad rámec možná důkladné prověrky oddílu 230 zákona Communications Decency Act, který poskytuje právní ochranu technologickým firmám kvůli obsahu od třetích stran a uživatelů.



Pokud jde o Čínu, očekáváme, že Bidenova administrativa povede k přátelštějšímu tónu. Čína bude muset zasednout k jednacímu stolu na téma ochrany duševního vlastnictví a přístupu velkých amerických technologických společností na čínský trh. Těm je nyní ve velké míře fungování v Číně upíráno.

Jonathan Curtis

Zdroj: Franklin Templeton