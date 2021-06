Minimální daň a příznivé vyšší sazby. Akcie začínají týden nerozhodně

Začátek týdne přinesl slabší data o čínském vývozu a dovozu, jakožto také o německých průmyslových objednávkách. Meziroční změny jsou ve všech případech velké až obrovské, ale to nelze s ohledem na srovnávací základnu přeceňovat. Na druhou stranu jde o statistiky, ke kterým investoři obvykle přihlížejí spíše okrajově, takže velký dopad nelze čekat.

Se zajímavým prohlášením včera přišla americká ministryně financí, podle níž by vyšší úrokové sazby byly plus. Zmínila to v souvislosti s možným cenovým tlakem plynoucím z fiskální stimulace a také s desetiletým úsilím, kdy naopak byly sazby i inflace velmi nízko. Ne, že by neměla pravdu, ale tvůrci hospodářské politiky se obvykle utahování snaží nezdůrazňovat, takže část investorů to mohlo trochu rozladit. A v neposlední řadě je tu víkendová dohoda zemí G7 na minimální korporátní dani, po které panuje nejistota, co to udělá s akciemi velkých techů.

Futures na Nasdaq jsou momentálně skoro půl procenta v záporu, lehce ztrácí také futures na S&P 500. V Evropě je ale situace smíšená, slušně se daří Milánu a u ostatních vidíme pohyby jen lehce kolem pátečních hodnot. Výnosy dluhopisů stoupají hlavně v zámoří, ovšem těžko soudit, zda je to více reakce na komentář Janet Yellenové, nebo prostá korekce po pátečním sešupu, který způsobila data z trhu práce. 10Y splatnost je v USA skoro o 3 bazické body výš.

Eurodolar se po zhoupnutí v posledních dvou dnech konsoliduje u 1,2160. Komodity na úvod týdne klesají, a to jak průmyslové, tak drahé kovy nebo ropa. Pro korunu je pondělí zatím ve znamení mírných zisků, když reakce na lepší domácí data o průmyslové výrobě či zahraničním obchodu vyvolala minimální odezvu.

Nové případné podněty pro trhy už dnes nejsou v plánu. Během týdne předpokládáme, že se dění bude hodně točit kolem inflace a měnové politiky, když máme v kalendáři cenové statistiky z USA a Číny a navíc zasedá ECB.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:51 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 25.4017 -0.1645 25.4455 25.3809 CZK/USD 20.8870 -0.1028 20.9420 20.8750 HUF/EUR 346.1732 0.0549 346.3151 345.4800 PLN/EUR 4.4624 0.0365 4.4703 4.4238

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.7800 -0.0296 7.7911 7.7721 JPY/EUR 133.0870 -0.1294 133.1750 132.9970 JPY/USD 109.4320 -0.0895 109.5930 109.3510

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8602 0.1380 0.8613 0.8587 CHF/EUR 1.0938 -0.0133 1.0950 1.0932 NOK/EUR 10.0633 -0.4123 10.1175 10.0615 SEK/EUR 10.0564 -0.2044 10.0831 10.0392 USD/EUR 1.2161 -0.0657 1.2173 1.2145

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.2907 -0.1381 1.2943 1.2897 CAD/USD 1.2087 0.0493 1.2107 1.2085