Palivo ze sopečných emisí a elektro. Výrobci závodních aut hledají řešení pro svou budoucnost

Sportovní auta bychom si těžko mohli představit bez řevu motorů. Přesto právě jejich ticho může některé z výrobců těchto vozidel v budoucnosti zachránit. Zatímco Ferrari sází na elektromobilitu, jeho švédský rival Koenigsegg jde s inovacemi ještě dál a zkoumá technologie využívající sopečné emise či baterie s velmi vysokým napětím.

Plán společnosti Ferrari vsadit na zelenou by ale podle mohl být pro investory krátkodobě nákladný. Goldmani v pondělí zcela přehodnotili své doporučení na tohoto výrobce automobilů a snížili jej na „sell“ z „buy“ právě kvůli snaze firmy uvést na trh do roku 2025 bateriový vůz a také kvůli očekávánému slabšímu objemu u stávajících modelů.

„Jakýkoli tlak Ferrari být dlouhodobě v popředí rozvíjejících se technologií bychom sice vnímali pozitivně, pro investory ale dnes tento přechod přináší nejistotu ohledně potenciálních budoucích požadavků na kapitálové výdaje a jejich dopadů na příjmy a volný peněžní tok,“ napsali v pondělním komentáři analytici, včetně George Galliersa.

Goldmani navýšili svůj odhad kapitálových výdajů Ferrari do roku 2030 v průměru o 42 milionů EUR ročně. Přesto ale tento broker považuje protlačení elektromobility za nezbytný krok pro budoucí růst. "Zatímco spalovací motor, podvozek a systémy odpružení byly v minulosti základními automobilovými technologiemi, je jasné, že v budoucnu bude základní technologie představovat velmi odlišná sada technologií," napsali analytici.

Jmenování Benedetta Vigny z firmy na výrobu čípů generálním ředitelem dále ukazuje na závazek této společnosti k technologickému přechodu, uvedli Goldmani. Akcie Ferrari letos klesly o zhruba 10 %.

Sopečný přerod Koenigsegg

Švédský rival Koenigsegg řeší budoucnost sázkami na jiné technologie. Experimentuje s bateriemi s velmi vysokým napětím a biopalivy využívající emise ze sopek, aby vytvořil ekologicky „neškodné“ a potenciálně uhlíkově neutrální auta, aniž by obětoval jejich výkon.

„Elektrizujeme jinak, a to pomocí extrémnější technologie palivových článků. A pak máme extrémní technologii spalovacích motorů běžící na obnovitelná paliva s velmi dobrými systémy následného zpracování, kdy si můžeme být opravdu jisti, že extrémně efektivně spalujeme s velmi malými motory, aby bylo auto lehčí, mělo lepší výkon, ale stále bylo šetrné k životnímu prostředí,“ říká generální ředitel Koenigsegg Christian von Koenigsegg. „Kombinujeme a porovnáváme vše, co dává v daném čase a pro každý model smysl.“

Jako jednu z technologií cituje von Koenigsegg výrobu metanolu z emisí CO 2 z poloaktivních sopek na Islandu. "Pokud vezmete tento metanol a napájíte jím elektrárny, které provádějí přeměnu na jiná paliva, a poté jím poháníte loď, která přepravuje tato paliva do Evropy nebo USA nebo Asie, ať už pluje kamkoli, dostanete do vozidla zcela uhlíkově neutrální palivo," vysvětluje.

Doposud Koenigsegg prodával přibližně 35 vozidel ročně těm nejbohatším, kteří hledají nejmodernější technologie, exkluzivitu a ruční řemeslné zpracování za použití co nejlehčích materiálů. Pandemie ale i tak malý objem Koenigseggu ještě snížila a nepomohl ani globální nedostatek polovodičů. Koenigsegg si však vytyčil ambiciózní cíl rozšířit výrobní kapacitu na tisíce automobilů ročně. A najal si k tomu bývalého výkonného ředitele společnosti Evana Horetskyho, který dohlížel na stavbu továren na elektromobily v Nevadě a v Šanghaji.

Kromě toho, že auta Koenigsegg jsou podle jeho CEO ručně dělaným uměleckým dílem, mají výhodu v tom, že jsou o 500 nebo 600 kilogramů lehčí. Takže „když zatáčíte, brzdíte anebo jedete po závodní dráze, stále dostanete obrovský rozdíl ve výkonu,“ dodává von Koenigsegg.

Zdroj: Bloomberg