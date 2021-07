Ray Dalio: Jsou akcie v bublině?

Je akciový trh v bublině? Tuto otázku prý nyní dostává známý investor Ray Dalio a před několika dny na ni proto odpovídal na svém youtubovém kanálu Principles by Ray Dalio. Pro hodnocení bublinovatosti trhů má několik indikátorů, které dopodrobna vysvětlil a popsal jejich současný stav. S jakým výsledkem?



Investor ukázal následující graf s vývojem indikátoru celkové bublinovatosti amerických akcií. Indikátor se nyní nachází poměrně vysoko, ale nedosahuje hodnot z přelomu století či z konce dvacátých let minulého století:







První složkou indikátoru jsou ceny akcií relativně k nějakému ekonomickému indikátoru. Jde tedy například o výši dividendových výnosů či poměr cen akcií k ziskům na akcii. Podle Dalia je situace v této oblasti napjatá, nejde ale o bublinu, jako například během internetové bubliny.



Dalším indikátorem je pro investora to, zda ceny akcií počítají s nějakým nerealistickým a neudržitelným vývojem. Celkový trh podle Dalia z tohoto pohledu v bublině není. Napjatá je ale situace u třetího indikátoru, kterým je příliv nových investorů na trh. A stejné je to s celkovým býčím sentimentem.



Pátým indikátorem je pro Dalia financování nákupů akcií úvěry a půjčkami a zde je situace „poněkud napjatá“. A na bublinu neukazuje ani množství forwardových obchodů. Jak ukazuje následující tabulka, trh tak není v bublině podobné tomu, co se dělo během dvacátých let či během bubliny technologické. Před rokem 2007 byla situace také smíšená, jako je tomu podle investora nyní:







Dalio dodal, že bublinám se daří v prostředí monetizovaných vládních dluhů. Na jejich nafukování může vedle zmíněných indikátorů ukazovat třeba počet firem vstupujících na akciový trh bez toho, aby dosahovaly ziskovosti. Nebo u nich dokonce ani neexistuje rozumný výhled na dosažení ziskovosti. Celkově tedy investor míní, že trh v bublině není, ale najdeme akcie, o kterých platí opak.



Zdroj: Youtube, Principles by Ray Dalio