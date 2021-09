Šéf Evergrande věří, že se firma z problémů dostane. Podle S&P ale vláda jen tak nezasáhne

Čínská realitní společnost Evergrande věří, že se z nynějších finančních problémů dostane a závazkům dostojí. V dopise zaměstnancům to podle čínských médií napsal předseda správní rady Chuej Kcha Jüan. Investoři se obávají, že případný pád firmy by v ekonomice spustil dominový efekt. Informovala o tom dnes agentura Reuters.



Akcie Evergrande dnes na burze v Hongkongu dál oslabovaly, i když méně než v pondělí, kdy v jednu chvíli vykazovaly propad až o 19 procent a dostaly se na nejnižší úroveň od května 2010. Investoři jsou pesimističtí ohledně vyhlídek podniku, zatímco regulační úřady varují, že neschopnost firmy splácet závazky by mohla způsobit širší problémy v čínském finančním sektoru.



Podle předsedy správní rady se ale firmě podaří "překonat nejtemnější okamžik" a developerské projekty dodá tak, jak slíbila. V dopise také uvádí, že Evergrande bude plnit závazky vůči kupcům nemovitostí, investorům, partnerům i finančním institucím.



V pomoc státu by ale firma podle mezinárodní ratingové agentury S&P Global Ratings doufat neměla. Závazky Evergrande činí 305 miliard dolarů (zhruba 6,6 bilionu Kč) a dva termíny splátky se teď firmě blíží.



"Věříme, že Peking by byl nucen zasáhnout pouze v případě, že dojde k dalekosáhlé nákaze, která způsobí, že padne několik velkých developerů, což by představovalo systémové riziko pro ekonomiku,“ uvedla ratingová agentura ve své pondělní zprávě. "Pád samotné Evergrande by k takovému scénáři pravděpodobně nevedl,“ dodala.



Někteří analytici se však podle serveru BBC domnívají, že Peking by určité kroky na podporu firmy podniknout mohl. Politici vyzvali velké věřitele, aby společnosti Evergrande poskytli na uhrazení závazků více času.



Společnost Evergrande v současnosti vlastní přes 1300 developerských projektů ve více než 280 čínských městech. Podniká také v dalších oblastech, například ve správě majetku či výrobě elektromobilů a nápojů.



Problémy Evergrande mají negativní dopady také na ceny akcií ostatních realitních společností v Číně. Přispívají rovněž k poklesu kurzu čínského jüanu, který vůči americkému dolaru sestoupil na třítýdenní minimum.



Obavy, že by Evergrande mohla být čínskou obdobou americké banky Lehman Brothers, jejíž krach v roce 2008 zahájil globální finanční krizi, stáhly v pondělí dolů i evropské akcie. Hlavní index německé burzy DAX ztratil 2,3 a francouzský CAC 1,7 procenta. Spolu s evropskými trhy oslabily následně i hlavní akciové indexy ve Spojených státech, které odepsaly kolem dvou procent. Index Nasdaq Composite uzavřel nejníže zhruba za měsíc.



Dnes už výprodej na burzách v Asii nepokračoval, index hongkongské burzy Hang Seng počáteční ztráty smazal a před koncem obchodování byl v zisku. Index japonské burzy Nikkei 225 sice odepsal 2,17 procenta na 29.839,71 bodu, jen ale doháněl ztráty z pondělí, kdy se v Japonsku kvůli svátku neobchodovalo. Na burzách v kontinentální Číně bylo v pondělí i dnes kvůli svátku rovněž zavřeno. V Hongkongu, kde je listovaná Evergrande, se nebude obchodovat zítra.

Akcie společnosti Evergrande se po pondělním 10procentním pádu dnes opět vehementně prodávaly, propad dosahoval až 7 procent. Akcie jiných developerů jako Sunac, což je čínská developerská čtyřka, nebo státem podporované Greentown China, ale část masivních ztrát z předešlé seance nahnaly.

Prodejní sentiment se držel i na jiných asijských trzích, kde investoři najeli na scénář “strach z případného šíření”. Na napětí může poukazovat i krok ratingové agentury S&P Global Ratings, která snížila rating jiné čínské skupiny Sinic Holdings na CCC+ s poukazem na údajnou neschopnost tohoto čínského developera “komunikovat jasný plán splátek”.

Pro Evergrande přijde hlavní test ve čtvrtek, kdy by firma měla splatit 83,5 milionu dolarů ve splátce úroků u svých dluhopisů se splatností v březnu 2022. Podle banky by případný bankrot Evergrande mohl znamenat systémové riziko pro čínský finanční systém. Čínská komunistická vláda podle pondělního reportu této ratingové agentury ale pravděpodobně neposkytne developerovi přímou podporu. Přikročit by k tomu prý mohla až tehdy, pokud by hrozilo dalekosáhlé šíření problému a krach četných velkých developerů“. Čínské Lehmany” ale tato americké banka v kauze nicméně nyní nevidí.

Zdroje: ČTK, Bloomberg