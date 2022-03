Výrazná volatilita na trzích, rostoucí pražské banky a short squeeze na niklu

Evropské trhy dnes otevřely v pozitivním duchu. A současná situace ukazuje, na co se můžeme připravit i do příštích dnů, tedy že trhy budou v první řadě výrazně volatilní. Tato nálada se pak přelévá i do Prahy.

Včera německý index DAX otevíral více než 3 % v minusu a v průběhu dne ztrátu umazával. Dnes obchodní seance započala více než procento v zisku a z těchto hodnot také postupně ubírá směrem níže (aktuálně +1,2 %). Francouzský index CAC dnes přidává 2 %, jenom britský FTSE za kolegy zaostává a přidává pouze 0,2 %. Sektorově se nejvíce daří bankám (+3,7 %), automobilkám (+2,4 %) a utilitám (+2,8 %). Již tradičně rostou ropné společnosti (+1,8 %), kterým pomáhá vzhůru rostoucí cena ropy (Brent +2,5 %), která se obchoduje již na úrovni 126 USD za barel.



V Praze nejvíce narůstají akcie (+7 %) a (+4,9 %), což odráží pozitivní náladu v bankovním sektoru. Daří se ale i (+3,3 %) a (+2,9 %).



Futures na zámořské indexy jsou sice také zelené, ale tváří se spíše rozpačitě a přidávají hodnoty blízké nule.



Zajímavá situace je dnes na niklu, kde probíhá short squeeze. Cena výrazně roste kvůli spekulantům, kteří sázeli na pokles ceny této komodity. Nárůst její ceny ale u části těchto spekulantů způsobil, že jsou nucení svou pozici uzavřít, jinými slovy nakoupit. A tyto nákupy mají za následek další potřebu uzavírání pozic z důvodu nedostatečného krytí a nastává efekt sněhové koule. Nikl dnes přidává téměř 70 %.