Rozbřesk: Drahá nafta a benzín, aneb napjatý trh ropných produktů

Zatímco cena severomořské ropy Brent se v posledních týdnech stabilizovala okolo úrovně 115 USD/barel, vývoj na trzích s ropnými produkty signalizuje nárůst bezprostředního napětí. I když jsou trhy se surovou ropou a finálními ropnými deriváty úzce (a relativně komplexním způsobem) propojeny, rostoucí velkoobchodní ceny dieselu a benzinu dávají tušit, že se ve skutečnosti jedná o rozdílné trhy, které ovlivňují specifické šoky a mohou tak vykazovat odlišnou dynamiku.



Od začátku války na Ukrajině se dostal do kritické situace především evropský trh s dieselem. Evropa je totiž dlouhodobě deficitní region (spotřebovává více dieselu než produkuje), což řešila převážně dovozem finálního dieselu z Ruska (více než 50 % celkových importů). Ten ale po ruské agresi významně propadl, a to především v důsledku dobrovolného embarga řady evropských společností, což prohloubilo už tak napjatou předválečnou tržní bilanci. Ostatně, zásoby dieselu jsou v Evropě aktuálně nejnižší od roku 2008.



Výsledkem jsou skokově rostoucí velkoobchodní ceny dieselu, ze kterých profitují evropské rafinérie, jež vykazují enormní marže (zvláště pak ty, které stále odebírají zlevněnou ruskou ropu). Ty pro rafinérie zároveň představují – v rámci jejich konfiguračních možností – pobídku k vyšší produkci dieselu, nicméně s ohledem na relativně omezenou kapacitu nejsou ani tak schopny zcela uspokojit poptávku.



Vyšší produkce dieselu je navíc možná pouze na úkor jiných ropných derivátů. Napětí se tak v posledních týdnech přelilo také na velkoobchodní trh s benzínem, kde zřejmě hraje roli i sezónní efekt vyšší poptávky s ohledem na nastupující motoristickou sezónu. To je koneckonců důvod, proč benzín v současnosti na českých čerpacích stanicích prudce zdražuje a jeho cena je již v průměru opět vyšší než v případě nafty.



Jelikož jsou trhy s finálními ropnými deriváty geograficky propojeny, podobné napětí jako v Evropě můžeme pozorovat také ve Spojených státech. Volnou kapacitou rafinérií sice disponuje Čína, ta však v tomto roce výrazně omezila export ropných produktů. Trh s ropnými deriváty se tak v nejbližších měsících – i ve světle hrozícího embarga na ruskou ropu – zřejmě žádné zásadní úlevy nedočká…





*** TRHY ***



Koruna

Koruna včera bez větších problémů vstřebala první rozhovor nastupujícího guvernéra ČNB Aleše Michla a nadále se drží v relativně úzkém pásmu 24,60-24,70 EUR/CZK. Zdá se, že trh alespoň zčásti uklidnilo souznění nového guvernéra s alternativním scénářem, což naznačuje jistou kontinuitu vazby na odborný aparát centrální banky.

Česká měna bude v příštích dnech a týdnech netrpělivě vyhlížet další zprávy o finální podobě bankovní rady. Je nicméně možné, že prezident Zeman (staro)nová jména oznámí až po červnovém jednání bankovní rady (22.6.). V takovém případě nečekáme, že by měla koruna chuť k výraznějším ziskům a spíše se může dostat do lehké defenzivy vzhledem k přetrvávající nejistotě.



Eurodolar



Tlak na americké úrokové sazby vyvolaný jednak smíšenými daty a jednak poněkud méně jestřábí rétorikou přicházející od centrálních bankéřů z Fedu vytlačily eurodolar viditelně nad hladinu 1,07.

Před prodlouženým víkendem v USA (v pondělí je zde svátek) ještě přijdou zajímavá americká data, která nastaví očekávání ohledně startu americké ekonomiky do druhého kvartálu (spotřebitelské výdaje a zahraniční obchod za duben). Kromě toho bude trh sledovat i vývoj dlouhodobých inflačních očekávání v průzkumu Univerzity z Michiganu.