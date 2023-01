Soumrak fúzí a akvizic: Hvězdy Goldman Sachs vidí světlo už v druhém pololetí

Jednou z předpovědí pro letošní rok je, že fúze zůstanou v důsledku nižších cen akcií a dražšího financování letos v útlumu. Nejlepší obchodníci americké banky Group Inc jsou ovšem ohledně návratu fúzí a akvizic (M&A) optimisty, a to i navzdory zpomalujícímu hospodářského růstu a slabému úvěrovému trhu. Oživení by v tomto segmentu podle nich mohlo nastat ve druhé polovině roku 2023, napsala agentura Reuters.

Zatímco předpovědi stavu ekonomiky jsou stále chmurnější, tvrdí přední manažeři tohoto bankovního gigantu, jako jsou třeba Dan Dees a Jim Esposito, kteří společně řídí její divizi globálního bankovnictví a trhů, že až to na trzích s financováním nebude tak zlé, jsou připraveni na zotavení, možná již ve druhém pololetí. roku 2023. Se svými odhady přišli poté, co se hodnoty M&A v roce 2022 propadly v globálním měřítku o 36 % na 3,78 bilionu dolarů z rekordních 5,91 bilionu dolarů v roce 2021, jak ukazují data Dealogic. Banky, včetně Goldmanů, kvůli útlumu těchto obchodů nakonec musely propouštět.

Prominentní obchodníci "goldmanů", kteří jsou ve firmě přes dvě desetiletí, v sérii rozhovorů s agenturou Reuters v posledních týdnech uvedli, že existuje spousta důvodů, proč aktivita globálních transakcí z tohoto ranku zrychlí.

Velcí investoři sedí podle nich na hromadách hotovosti a připravují se na financování transakcí a velké společnosti, které generují solidní zisky, se snaží diverzifikovat své podnikání – čekají však, až odezní ekonomická nejistota.

"Zůstávám docela optimistou, možná ne hned pro první čtvrtletí, ale určitě pro další období," řekl Stephan Feldgoise, jeden z šéfů pro globální M&A. Přesto podle něj existují „v první části roku 2023 zřetelné překážky“.

Mark Sorrell, který je jeho protějškem v Londýně, pozoruje, že když je dostupné financování, ženou se firemní klienti za smlouvami. Základní motivace totiž zůstala nedotčená: získávání nových zákazníků, nových produktů či geografická expanze.

Firmy nicméně zůstávají stranou, protože jejich věřitelé ustoupili s rostoucími úrokovými sazbami od poskytování rizikovějších půjček na odkupy firem. To by se však mohlo rychle změnit, domnívá se Sorrell. "Až se trh s financováním vrátí, což nevíme, kdy se stane, ale stane se to kvůli množství likvidity v systému, myslíme si, že objemy transakcí a aktivita se obnoví," řekl Sorrell. Oživení pak prý může být "rychlejší, než lidé očekávají“.

Pokud se trhy zotaví, čeká na investiční bankéře „goldmanů“ zisk. Společnost byla podle údajů Dealogic posledních 20 let předním globálním poradcem v oblasti fúzí a akvizic podle tržeb. Chase & Co skončila až za ní.

I přes toto svoje postavení není ani vůči útlumu na poli M&A imunní. Její divize investičního bankovnictví vytvářela ve třetím čtvrtletí pouhých 13 % příjmů společnosti. O rok dříve to bylo 27 % a 23 % ve třetím čtvrtletí roku 2018, kdy se vedení ujal generální ředitel David Solomon. Banka se v novém roce chystá propustit tisíce zaměstnanců; v předešlém kole v září to bylo zhruba 500 zrušených míst. Seškrtány budou i bonusy. Vedoucí představitelé společnosti tvrdí, že pracovní síla se upravila tak, aby odpovídala ekonomické situaci, a v některých případech byli zaměstnanci přeřazeni do aktivnějších sekcí.



Příležitosti vidí banka v poradenství klientům, které si za svůj cíl vzali aktivističtí investoři, nebo fintech společnostem, které se nebrání potenciální nabyvatelům poté, co se jejich ocenění propadla, řekl Russ Hutchinson, provozní ředitel banky pro globální fúze a akvizice.

Bohatství obchodníků z Wall Street do značné míry závisí na tom, zda se po odmlce v loňském roce znovu probudí trh s pákovými úvěry. Někteří pozorovatelé vidí paralely ke globální finanční krizi, kdy propad firemních valuací a recese vyvolaná kolapsem na trhu s bydlením zmrazily trh s transakcemi typu Leveraged Buyout. To je typ akvizice jedné společnosti druhou za využití významného objemu vypůjčených peněz (ve formě dluhopisů nebo úvěrů).

Nynější napětí na úvěrovém trhu se od roku 2008 ale výrazně liší, řekl Esposito, který je v bance jedním z lídrů pro globální bankovnictví a trhy. Během krize měl bankovní sektor pozastavenou expozici na LBO, která na svém vrcholu přesahovala 700 miliard dolarů. Trvalo 12 až 18 měsíců, než došlo k pročištění. V současnosti to je „pravděpodobně něco mezi 100 a 125 miliardami dolarů...Ve srovnání s rokem 2008 je to téměř bezvýznamné číslo a stejně důležité je, že úvěrové trhy jsou mnohem hlubší.“

Financování fúzí a akvizic bývá v investičním bankovnictví obvykle jednou z nejlukrativnějších záležitostí. Nyní jsou ale věřitelé zatíženi desítkami miliard dolarů v podobě takzvaného „zavěšeného dluhu“, který jim loni uvízl v rozvahách a který nedokážou prodat investorům. Ti už ve světle inflace a hrozící recese nebyli ochotni tolik riskovat, což se týkalo i dluhu spojeného s tak prominentními odkupy firem, jako byl Twitter nebo Citrix Systems, napsal loni v listopadu Blooomberg - graf níže z téže doby ukazuje, jak nabobtnal dluh spojený s financováním akvizic, který velké banky na Wall Street držely dou dobou v rozvahách.

Ochota věřitelů financovat transakce typu M&A je tak nižší, podotkla agentura Reuters.



Přes všechny turbulence na trhu si veteráni v věří. "Když procházíte obdobím volatility, víte, že v něm vznikají příležitosti," prohlásil Dees.

Zdroje: Bloomberg, Reuters, www.bnnbloomberg.ca