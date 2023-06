Komise v USA požádala soud, aby Microsoftu zablokoval převzetí firmy Activision

Americká Federální obchodní komise (FTC) v pondělí požádala soud, aby dočasně zablokoval plán softwarové společnosti převzít výrobce videoher Blizzard. Snaží se tak zabránit dokončení transakce, než se začne projednávat stížnost vlády, uvedla agentura Reuters. Vláda nechce akvizici zhruba za 69 miliard dolarů (1,5 bilionu Kč) povolit, obává se dopadů na spotřebitele.



Microsoft a společnost podle FTC signalizovaly, že dohoda by mohla být uzavřena už v pátek. Proto komise požádala federálního soudce, aby zablokoval jakoukoli konečnou dohodu před 15. červnem 23:59 východoamerického času.



Převzetí firmy by bylo největší akvizicí a největší v historii videoherního průmyslu. Převzetí podniku by podle komise dalo "možnost a zvýšenou motivaci zadržovat nebo znehodnocovat obsah společnosti způsobem, který podstatně snižuje konkurenci".



FTC se domnívá, že bez zásahu soudce by spojená firma mohla změnit aktivity a obchodní plány společnosti a také by mohla umožnit přístup k citlivým obchodním informacím. FTC, která ve Spojených státech vynucuje dodržování antimonopolních zákonů, už začátkem loňského prosince požádala soud, aby transakci zablokoval z antimonopolních důvodů. Argumentovala tím, že by konzola Xbox od získala exkluzivní přístup k hernímu obsahu firmy , zatímco konkurenční konzoly Nintendo a PlayStation od by zůstaly v ústraní.



Nabídku společnosti na převzetí výrobce videoher Call of Duty a dalších v květnu schválila Evropská komise (EK), která je antimonopolním orgánem Evropské unie. Britský antimonopolní úřad nicméně převzetí firmy v dubnu zablokoval.



"Vítáme možnost předložit náš případ federálnímu soudu," uvedl prezident Brad Smith. Společnost se k tomu nevyjádřila.



Microsoft uvedl, že dohoda bude výhodná jak pro hráče, tak pro herní společnosti. Nabízí například, že podepíše právně závaznou dohodu o souhlasu s FTC, že bude po dobu deseti let poskytovat hry Call of Duty konkurentům včetně společnosti . Při oznámení plánu firmu Blizzard převzít, což bylo v lednu loňského roku, uvedl, že očekává dokončení transakce ve finančním roce 2023. Ten končí v červnu.



"Vzhledem k těmto skutečnostem a vzhledem ke zveřejněným zprávám, že a společnost Blizzard zvažují dokončení transakce už v nejbližší době, podali jsme žádost o vydání dočasného zákazu uzavřít dohodu, abychom jim v tom zabránili, dokud nebude ukončen přezkum," uvedla mluvčí FTC.



Přístup amerických úřadů k tomuto případu odráží tvrdý přístup administrativy prezidenta Joea Bidena k prosazování antimonopolních pravidel. Podle expertů na soutěžní právo ale komisi čeká těžký boj, aby přesvědčila soudce, že je nutné plánovanou akvizici zablokovat. nabídl totiž dobrovolné ústupky, aby rozptýlil obavy, že by mohl ovládnout videoherní trh.



Soud by se měl začít případem zabývat 2. srpna.