Akcie začínají týden v červeném, Amerika si prodlužuje víkend

Asijské a poté i evropské akciové trhy v úvodu týdne míří dolů. V případě klíčových evropských indexů vidíme největší pokles na pařížském CAC 40 (-0,7 pct). Trend, který v pátek nastavila Amerika, se tak přenesl dál. V zámoří se přitom dnes obchodovat nebude kvůli svátku.

Čínská ekonomika v poslední době dodala několik slabších čísel, načež se pozornost o to více upnula k případné další podpoře. Centrální banka sice politiku lehce uvolnila, ale investoři vypadají zklamaní, že vláda zatím nenaznačila žádný větší podpůrný balík. Vedle toho je zde možná opatrnost před středečním pololetním vystoupením Jeroma Powella v Kongresu.

Na druhou stranu podle nás může být současný negativní vývoj pouze krátkodobou korekcí, poté co optimismus investorů narostl až moc. Do páteční expirace opcí šel trh po výrazném vzedmutí call pozic, takže by následná převaha prodejů dávala smysl.

Po určité konsolidaci bude záležet hlavně na tom, zda se znovu rozjede nákupní apetit tažený FOMO a AI, nebo se investoři naopak budou více rozhlížet, zda se akcie svým růstem nedostaly příliš před fundament.

Dluhopisové výnosy v Evropě začínaly níž, ale vracejí se k pátečním úrovním. Eurodolar hájí své zisky a obchoduje se na 1,0930. Koruna už několik dní drží pozice a ani dnes se nikam neposouvá. Proti euru se obchoduje na 23,77.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 10:58 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 23.7547 -0.1536 23.8922 23.7547 CZK/USD 21.7325 -0.1149 21.7845 21.7310 HUF/EUR 373.8669 0.0843 374.4634 373.2571 PLN/EUR 4.4461 -0.5838 4.4852 4.4437

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.8219 0.3782 7.8321 7.7921 JPY/EUR 155.0450 0.0174 155.5685 154.6860 JPY/USD 141.8550 0.0741 141.9660 141.4450

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8529 -0.0059 0.8552 0.8524 CHF/EUR 0.9777 0.1460 0.9802 0.9766 NOK/EUR 11.6008 0.3271 11.6062 11.5468 SEK/EUR 11.6831 0.5603 11.6832 11.2284 USD/EUR 1.0930 -0.0581 1.0946 1.0925

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.4558 0.1110 1.4635 1.4537 CAD/USD 1.3195 -0.0034 1.3229 1.3179