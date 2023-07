El-Erian: Nepodceňovat efekt dosavadního snižování sazeb, současné rally nestát v cestě

Mohamed El-Erian, který mimo jiné působí jako poradce u , hovořil na CNBC o víře trhů v hladké přistání. Tu podle něj živí poslední data přicházející z amerického hospodářství a to přimělo ke vstupu na trh některé „peníze, které ležely stranou.“ Rozhodující pak podle ekonoma bude, jak americká ekonomika zareaguje na předchozí zvedání sazeb. El-Erian by přitom podle svých slov „současné rally nestál v cestě“.



Ekonom se domnívá, že „příběh hladkého přistání je nyní velmi přesvědčivý“. Na trhy přitom podle něj přitahuje jak dluhopisové, tak akciové investory. Ale snižuje atraktivitu krátkodobých peněžních instrumentů. Trhy se přitom nyní domnívají, že „přijde poslední zvýšení sazeb, tím to skončí a pak už sazby půjdou dolů.“ Fed ale takto „stále nesmýšlí“ a proto bude důležité naslouchat slovům jeho zástupců.



Co by mohlo narušit popsaný příběh hladkého přistání, kterému nyní trhy podle ekonoma věří? El-Erian se domnívá, že Fed by mohl svou politiku utáhnout příliš, a to by americké hospodářství poslalo do recese. Může se podle něj také ukázat, že inflace není tak flexibilní a nebude klesat tak rychle. V této souvislosti zmínil vývoj v eurozóně, kde jádrová inflace zamířila nahoru.



El-Erian také míní, že je třeba „nepodceňovat efekt dosavadního zvedání sazeb“. Monetární politika totiž působí se zpožděním a předchozí růst sazeb se ještě nemusel v americkém hospodářství plně projevit. A to zejména v těch oblastech, které jsou více zadlužené. Investoři by tak podle experta nyní měli být „takticky“ nakloněni rizikovějším aktivům, ale neměli by zapomínat na popsaná rizika. Obrat směrem od nich by byl namístě například tehdy, pokud by Fed bez ohledu na aktuální vývoj hovořil o dalším zvedání sazeb.



Trhům by se podle ekonoma také nemusel líbit případný horší vývoj ziskovosti u nebankovních finančních institucí. Zmínil v této souvislosti napjatější situaci v sektoru komerčních nemovitostí. Vývoj zde může být pomalejší i proto, že refinancování půjček v sektoru může trvat až rok. „Je to něco, co je třeba stále sledovat,“ míní ekonom.



Zdroj: CNBC