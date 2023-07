WSJ: Přejmenovaný Twitter výrazně snížil cenu za reklamu, chce zpět inzerenty

Provozovatel sociální sítě X po změně názvu z původního Twitter výrazně snížil cenu za reklamu, aby přilákal zpět inzerenty. Napsal to americký list The Wall Street Journal (WSJ), který odkazuje na e-maily mezi firmou a zadavateli reklamy z tohoto týdne. Firma nabízí nové pobídky, ale zároveň inzerenty varovala, že pokud nebudou splňovat stanovený limit výdajů na reklamu na platformě, mohou přijít o status ověřeného uživatele.



Společnost Twitter, která byla provozovatelem stejnojmenné platformy, tento měsíc přestala existovat jako samostatný podnik a je součástí nástupnické firmy X Corp miliardáře Elona Muska. Ten firmu Twitter loni na podzim koupil zhruba za 44 miliard dolarů (tehdy asi bilion Kč), do té doby se s jejími akciemi obchodovalo na burze.



Pobídky, které teď X Corp inzerentům nabízí, se týkají amerického a britského trhu. Nevztahují se přitom na veškerou reklamu, ale pouze na vybrané formáty. X Corp vydělává většinu peněz právě z reklamy, když ale Musk firmu Twitter převzal, podnik začal mít problémy při získávání nových reklamních smluv. Části inzerentů se totiž přestal zamlouvat Muskův přístup k řízení a moderování obsahu. Reklamní průmysl je navíc v útlumu a několik mediálních společností začalo nabízet vlastní slevy.



Společnost X tento týden začala některým inzerentům nabízet snížené ceny za videoreklamu, která se zobrazuje vedle seznamu trendových témat, uvádí s odkazem na e-maily WSJ. Takové reklamy poskytují značkám čtyřiadvacetihodinové umístění na vrcholu seznamu populárních témat webu. X Corp nabízí až do 31. července padesátiprocentní slevu na všechny nové rezervace těchto reklam, mimo další slevy.



"Cílem těchto slev je pomoci našim inzerentům získat dosah v klíčových okamžicích na twitteru, jako je Světový pohár žen,“ stálo v jednom z e-mailů, z nichž WSJ cituje.



Společnost X také varovala inzerenty, že počínaje 7. srpnem ztratí účty značek ověření, pokud nemají za předchozích 30 dní utraceno za reklamu na platformě alespoň 1000 dolarů (asi 22.000 Kč) nebo za předchozích 180 dní alespoň 6000 dolarů (asi 130.000 Kč). Jde o symbol zaškrtnutí ve zlaté barvě, které označuje, že účet skutečně reprezentuje jejich značku.



Ověření na platformě sociálních médií je pro mnoho společností důležité. Obávají se, že by jejich značku mohli zneužívat lidé se zlými úmysly, a tak ji poškozovat. Ostatně to se i stávalo v krátké době těsně po tom, co firmu Twitter převzal Musk a začal tato ověření rušit, než je zpoplatnil. Stalo se například, že jeden účet se vydával za účet farmaceutické společnosti a tweetoval, že firma začne vyrábět inzulin zdarma. Twitter pak oznámil, že zlepšil ochranu proti předstírání jiné identity.



Musk začátkem tohoto měsíce tweetoval, že společnost zaznamenala zhruba padesátiprocentní pokles příjmů z reklamy a že má negativní cash flow. Nedávno najal Lindu Yaccarinovou, bývalou šéfku reklamního oddělení ve firmě NBCUniversal, jako generální ředitelku, aby pomohla vrátit značky zpět.



Musk řekl, že podnik už by mohl brzy mít pozitivní cash flow. Twitter byl před Muskovým převzetím roky ve ztrátě a v rámci Muskovy akvizice nabral i miliardové dluhy.



Není to poprvé, co se platforma snaží zvýšit své příjmy nabídkou slev na reklamy. Společnost nabídla velké reklamní pobídky kolem Super Bowlu, typicky největšího generátoru příjmů z reklamy na twitteru, informoval začátkem tohoto roku WSJ.