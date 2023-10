Tak daleko od učebnic možná ještě ekonomika nebyla

Slabší ekonomika by „učebnicově“ měla být doprovázena slabším trhem práce. A také by se v ní měl zvyšovat počet bankrotujících firem. Silná ekonomika by pak měla mít opačný efekt. Tentokrát je to ve více ohledech jinak, možná dokonce, že v určitém ohledu tak daleko od „učebnic“ a historických zvyklostí ještě ekonomika nebyla.



Následující dva grafy porovnávají vývoj bankrotů (meziroční změny) se změnou ekonomické aktivity. Ta je tu ale v prvním případě měřena na základě hrubých domácích příjmů/důchodů, v druhém přes mnohem častěji používaný hrubý domácí produkt. Jak jsem tu zmiňoval před časem, obvykle jsou si tyto dvě veličiny blízké, ale poslední měsíce přinesly jejich výrazný rozchod. Zatímco HDP se drží při síle, HDD výrazně slábne a podle něj se americké hospodářství nachází ve znatelné recesi.





Zdroj: X



Vývoj bankrotů tedy zatím odpovídá změnám HDD (první graf), ve druhém zaměřeném na HDP se vytváří nůžky. Například Albert Edwards ze SocGen to bere jako známku, že HDD je v současné době relevantnější. Jenže proti tomu můžeme postavit třeba v úvodu zmíněný trh práce, jehož stav by stále mnohem více odpovídal vývoji HDP (i když jde o oblast, která je spíše zpožděným indikátorem).



Za ty roky, co sleduji vývoj v ekonomice a na trzích, si nepamatuji, že by z nich šly nějaké jednoznačné signály. Vždy jsou smíšené, něco ukazuje jedním směrem, něco druhým. Onen rozdíl mezi HDD a HDP, mezi bankroty a trhem práce a některými dalšími dvojicemi ukazuje, že nyní je ona smíšenost snad ještě větší než obvykle. A to mimo jiné snižuje i relevanci populárních zkratek, mezi které nyní patří asi zejména tvrdé a měkké přistání. (nedávno jsem tu psal více o tom, jak volné výrazy to vlastně jsou).



V kontextu dnešní úvahy tedy platí, že podle HDD je ekonomika ve znatelné recesi, podle HDP (zatím) nepřistává ani hladce (ve vztahu k potenciálu) a už vůbec ne tvrdě. Pro zajímavost - RIA v následujícím grafu ukazuje různé scénáře dalšího vývoje na amerických akciích právě v závislosti na různých typech přistání a letů. Alespoň v grafu bez jejich přesnější definice.





Zdroj: X



Nahoru by trh nyní podle RIA obrátil jen v případě pokračujícího růstu ekonomiky, kdy by zisky na akcii dosáhly 225 dolarů a PE se dostalo na 22. Zbytek je na nižších valuacích a/nebo nižší ziskovosti.