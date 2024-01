Microsoft se silným růstem tržeb, Alphabet nepotěšil v prodejích reklam a Fed dnes rozhodne o sazbách

Všichni tři uchazeči o výstavbu JE v Dukovanech přislíbili zahrnutí českých firem do svých dodávek. Své výsledky dnes v noci reportoval i Alphabet a Fed dnes bude rozhodovat o výši sazeb. Futures jsou v zeleném.

Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 +0,1 %, FTSE 100 +0,1 % a DAX +0,0 %.

Ústavně-právní výbor bude dnes v 11:30 SEČ projednávat přepracovaný návrh LEX II.



Všichni 3 uchazeči o výstavbu JE v Dukovanech přislíbili zahrnutí českých firem do svých dodávek. Westinghouse počítá se 70% zahrnutím českých firem, zatímco EDF a KHNP slíbily více než 65 %.



Goldman Sachs snižuje cílovou cenu na 43,8 EUR (vs. 45,2 předchozí) a doporučení drží na „neutral“.



Microsoft vykázal svůj nejsilnější růst tržeb od roku 2022 díky zájmu o nové produkty s umělou inteligencí, které zase zvyšují výdaje na cloud computing. Tržby ve druhém čtvrtletí rostly a zisky na akcii překonaly konsensuální odhady analytiků.



Čistý zisk americké technologické společnosti Alphabet, která je majitelem internetového vyhledávače Google, vzrostl ve čtvrtém čtvrtletí o téměř 52 procent. Prodeje reklamy ovšem zaostaly za očekáváním a zastínily úsilí společnosti v oblasti umělé inteligence (AI) a cloudových služeb. Akcie firmy po zveřejnění výsledků odepisovaly přes šest procent.



Americký poskytovatel platebních služeb PayPal Holdings sníží v letošním roce počet svých zaměstnanců o 2500. Jedná se o zhruba devět procent pracovní síly. Firma se potýká s rostoucí konkurencí, tlakem na zisk a řadou snížených hodnocení analytiků.



Fed pravděpodobně bude držet úrokové sazby na stejné úrovni v rozmezí 5,25 % až 5,5 % již počtvrté v řadě a vyhne se naznačení bezprostředního snížení. Trhy aktuálně dávají snížení sazeb šanci kolem 40 %.



Naděje Rishi Sunaka na uzavření obchodů, které by upevnily pozici Británie jako obchodního státu, se čtyři roky poté, co Spojené království oficiálně opustilo Evropskou unii, rychle vytrácejí. Premiér doufal, že dohody o volném obchodu mezi USA, Indií a dalšími pozvednou churavějící britskou ekonomiku.



Čína se pouští do své největší konsolidace v bankovním průmyslu tím, že sloučí stovky provinčních bank do regionálních gigantů uprostřed rostoucích známek finančního stresu.