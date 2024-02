Víkendář: Přichází doba velkých inovací, tradiční valuační měřítka v ní mají svá omezení

Sherry Paul z Private Wealth Management hovořila na Bloombergu o velkých technologických společnostech a jejich dominantní pozici v ekonomice. Podle investorky probíhá nyní proces podobný průmyslové revoluci a technologické firmy si udrží své silné pozice, což se bude dál projevovat i na návratnosti jejich akcií. K tomu se Paul domnívá, že by se v tomto segmentu trhu mělo upustit od používání poměrů cen k ziskům, tedy PE.



Paul míní, že umělá inteligence bude výrazně měnit firemní prostředí a celkově přichází doba inovací. Z hlediska posuzování investiční atraktivity firem je tak podle ní dobré brát do úvahy nejen poměry cen k ziskům, ale i „poměry cen k inovacím“. Potenciál nových technologií přitom expertka vidí zejména na straně zvyšování produktivity a snižování nákladů. Každý býčí trh na akciích má přitom nějaké nosné téma a „příchuť“, u toho současného by jím mohlo být právě snižování nákladů.



Investorka připomněla, že vedle poměrů cen k ziskům se používá i takzvaný PEG poměr. Ten dělí PE očekávaným dlouhodobějším růstem zisků a bere tak do úvahy nejen současnou ziskovost, ale i tu budoucí. Paul se ale domnívá, že PEG v sobě odráží růst daný současnými produkty a službami, a ne potenciál související s novými inovacemi. Ty jsou totiž z definice něčím novým a jejich přínosy v očekávaném růstu nemohou být plně odraženy. Ani PEG tak plně nevystihuje valuační atraktivitu některých firem, kterých se inovace týkají. Jak přesně by se ale měl počítat poměr cen k inovacím, neuvedla.



Paul v rozhovoru také zmínila, že v současné době navrhuje svým klientům zejména zajímavé akcie, které doposud svou návratností výrazněji zaostávaly. Takové lze podle ní najít třeba ve zdravotní péči či v průmyslu, kde by se nové technologie měly projevit rovněž zmíněným snižováním nákladů. Pak se diskuse opět stočila k inovacím a Paul mimo jiné uvedla, že její nejstarší klientce je 99 let a ona ji zná již 30 let. Tato klientka jí přitom vyprávěla, jak během jejího života dnes běžné produkty a služby byly kdysi něčím, co si lidé nedovedli představit. To je právě téma související se zmíněnými přístupy k valuacím. Paul také řekla, že na základě rozhovoru s touto klientkou se ona sama drží toho, že „kam jde mysl, tam jde život.“



Na závěr rozhovoru investorka uvedla, že pokud se z trhu vyloučí sedm největších technologických společností, zbytek se obchoduje s PE kolem sedmnácti. I u něj je přitom relevantní uvažovat o tom, jak inovace změní jeho hospodaření, sníží náklady a zvýší produktivitu.



